الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

المدرعة التركية ALTUG تخطف الأنظار في معرض إيديكس 2023 (فيديو)

المدرعة التركية،فيتو
المدرعة التركية،فيتو

لفتت الشركات التركية الأنظار في مشاركتها خلال فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، والتي حرصت على المشاركة للمرة الأولى في النسخة المصرية خاصة بعد أن نال المعرض في مصر سمعة دولية واهتماما دوليا واسع النطاق نظرا لقيمة المنتجات التي تعرض به.

ورصدت فيتو عددا من المنتجات المشاركة في المعرض، خاصة المدرعة التركية "ALTUG" التي خطفت الأنظار داخل المعرض

وتملك المدرعة منصة واحدة من المكونات المختلفة والمهام مع مفهوم السقف المعياري نسبة عالية من القوة إلى الوزن قدرة عالية على المناورة في العمليات قوة نيران عالية ورادعة

 وكذا برج بدون ألي يمكن قيادته من داخل المركبة ومدفع رئيسي عيار 35 ملم ومدفع رشاش محوري عيار 7.62 ملم وسقف معياري مناسب لدمج الأسلحة المختلفة وأنظمة المهام، بما في ذلك مدفع 105 ملم قدرة قتالية تقليدية عالية مع أنظمة الكشف والتتبع والقيادة والتحكم المتقدمة والقدرة القتالية غير المتكافئة الأفضل في فئتها مع أنظمة الوعي بالظروف.


كما أنه يمكن تسليحها  بمدفع عيار 105 ملم، مدفع عيار 35 ملم، رشاش عيار 12.7 ملم، رشاش عيار 7.62 ملم إلى جانب، قاذفة قنابل عيار 40 ملم.

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وتعتبر ألتج واحدة من منتجات شركة بي إم سي (BMC) هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمركبات التجارية والعسكرية في تركيا. تشمل منتجاتها الشاحنات التجارية والحافلات والشاحنات العسكرية والعربات المدرعة.

وانطلقت فعاليات اليوم الثالث لفعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى نسخته الثالثة والذى تستمر فعالياته حتى 7 ديسمبر الجارى على أرض جمهورية مصر العربية  تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 

 

 

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