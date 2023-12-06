نجيب ساويرس يحضر العرض الخاص لفيلم شماريخ (فيديو)

حضر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، العرض الخاص لفيلم شماريخ بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، المقام في إحدى دور العرض الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد العرض الخاص لفيلم شماريخ حضور كوكبة من نجوم المجتمع، وحرصت الفنانة أنوشكا على التواجد، كما ظهر بين الحضور مخرج العمل عمرو سلامة، والفنان آدم الشرقاوي.

وتدور أحداث فيلم شماريخ في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلي العمل ويضعهما في خطر كبير يدفعهما للتعاون بهدف النجاة من تلك المخاطر والضغوطات.

فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنان محمد ثروت، وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

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وأعربت الفنانة أمينة خليل في تصريحات سابقة لها، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم شماريخ، وقت عرضه ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية.

ووجه المخرج عمرو سلامة، رسالة لمنتج العمل واصفا التجربة كونها الأقرب للكمال.

وكتب سلامة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "قبل نزول فيلم شماريخ يجب أن أحيي الشركة المنتجة والقائمين عليها".

واختتم منشوره المطول عن العمل بالقول: "الكمال بالطبع لله وحده ومستحيل المنال على بشر خطائين ولكن ظني أن تجربة صنع فيلم شماريخ كانت من أقرب المحاولات للوصول لهذا الكمال، شكرا".