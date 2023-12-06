الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق محل مراتب بالمريوطية

حريق محل مراتب، فيتو
حريق محل مراتب، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل مراتب في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، والوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات.

 

ونشب منذ قليل حريق داخل محل مراتب في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وجار التعامل مع النيران للسيطرة عليها.

 

نشوب حريق محل مراتب في منطقة المريوطية

 وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا مفاده نشوب حريق داخل محل مراتب في منطقة المريوطية.

 

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ ودفعت بسيارتين إطفاء، وجار التعامل مع النيران للسيطرة عليها.

 

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كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا؛ لمحاصرة النيران ومنع تمددها لمناطق مجاورة، وجار إخماد النيران. 

 

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