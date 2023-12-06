الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

مناهضة العنف ضد المرأة ندوة بوحدة تكافؤ الفرص بإدارة الأقصر التعليمية

مناهضة العنف ضد المرأة،فيتو
مناهضة العنف ضد المرأة،فيتو

نظمت وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بإدارة الأقصر التعليمية برئاسة أحمد عبد العال بكرى ندوة تحت عنوان مناهضة العنف ضد المرأة، برعاية  المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتوجيهات الأستاذ الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.
وذلك ضمن حملة الـ ١٦ يوما بمدرسة الأقصر الثانوية الصناعية الفنية بنات وذلك تحت إشراف الأستاذ عبد القوى محمد الطاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمديرية الأقصر التعليمية والدكتور محمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية والدكتورة لبنى عبده عبد الحاكم وكيل الإدارة بالاشتراك مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر  تحت إشراف المهندسة  نورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر.

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تناولت الندوة المشكلات التى تواجه المرأة وظاهرة العنف وكيفية القضاء عليها وما هى أسباب تلك الظاهرة وكذلك أنواع العنف ضد المرأة وهذا ما تحدث عنه أحمد عبد العال وفاطمة حلمى ومحمود جابر متبادلين الآراء ووجهات النظر من خلال الطالبات المشاركات فى الندوة والتى فى نهايتها تم توجيه الشكر لإدارة المدرسة على حسن الاستقبال والاستضافة.

 

وذلك بحضور المهندسة الهام طايع مدير المدرسة والأستاذة هالة عبد الوهاب وكيلة المدرسة والأستاذة نجاح  الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة كما حضر كل من الأستاذ محمود جابر والأستاذة فاطمة حلمى الأعضاء من وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر وعدد من طالبات المدرسة وكذلك عضوات المكتب التنفيذي لاتحاد طالبات المدرسة.

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