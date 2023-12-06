وحدة السكان تنظم ندوة ضمن مبادرة المرأة الأقصرية تتحدث بإسنا

نظمت وحدة السكان بمدينة إسنا ندوة ضمن مبادرة (المرأة الاقصرية تتحدث) وذلك في مدرسة كومير الإعدادية، ضمن مبادرة المرأة الأقصرية تتحدث.

وأقيمت الندوة تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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وتحدثت ولاء سعيد من فريق وحدة السكان عن الرفق بالقوارير والزواج المبكر ومخاطرة على الفتيات صغيرة السن التى لن تستطيع أن تتحمل المسئولية والزواج.

كما تحدثت نادية عبد الدايم اخصائية مكتبة بالمدرسة عن ضرورة التفاهم الأسري والتربية السليمة، بحضور عدد ٢٥ من التلميذات بالمدرسة.

وتقوم الوحدة الفرعية للسكان بإسنا بتنفيذ خطة وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر في الأنشطة والمبادرات المختلفة طبقا؛ لرصد المشكلات من خلال منسقي وحدة السكان وجمع البيانات المتاحة من خلال مراكز المعلومات بالمحافظة والإدارات المختلفة.

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