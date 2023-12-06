الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح الملتقى التوظيفي الرابع لخريجي المدارس الفنية

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الملتقى التوظيفي الرابع لخريجي المدارس الفنية، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل.

 

في البداية؛ تفقد محافظ الإسكندرية، أجنحة الشركات المشاركة بالملتقى، وعددهم 30 شركة، توفر من خلالها 7,500 فرصة عمل، من عمر ١٨ إلى ٤٠ عامًا في مختلف القطاعات.

وخلال الافتتاح؛ التقى محافظ الإسكندرية بالعديد من الشباب المشاركين بالملتقى حيث شجعهم على استثمار الفرص المتاحة وحضور مثل هذه الملتقيات لمعرفة متطلبات سوق العمل، خاصة وأن الدولة تعمل على توفير فرص عمل حقيقية لجميع الشباب والفتيات خريجي المدارس الفنية المختلفة.

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كما وجه الشكر لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية على مجهوداتها في تشجيع مجالات التعليم الفني والتقني وتطويره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ومن الجدير بالذكر أن الملتقى التوظيفي الرابع يأتي في إطار مبادرة (انزل اشتغل) بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتشغيل خريجي وخريجات التعليم الفني، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركات والمصانع ورجال الأعمال في كافة القطاعات السياحي والهندسي ومجال الأغذية والبتروكيماويات والملابس الجاهزة.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتورة ريهام العزبي منسق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمهندسة أمل حسان مدير عام التعليم الفني بالإسكندرية، الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام إدارة شرق التعليمية.

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية توظيف مصر 2030

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