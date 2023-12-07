تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس جريجوريوس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس جريجوريوس النيصي أسقف نيصص.

قصة القديس جريجوريوس

وتنيح سنة 112 للشهداء ( 396م ) الأب القديس جريجوريوس أسقف نيصص. وُلِدَ هذا القديس في كبادوكية سنة 330م، في أسرة مباركة. فأخته القديسة ماكرينا، وأخوه القديس باسيليوس الكبير رئيس أساقفة الكبادوك، والقديس بطرس أسقف سبسطية.

اهتم بتربيته بعد وفاة والده، كل من أخته ماكرينا وأخيه باسيليوس. درَس علوم البلاغة وصار معلّمًا لها. تزوج من امرأة فاضلة كانت تعيش معه بأسلوب يتفق مع تعاليم الإنجيل وعاشا معًا في حياة بتولية كاملة.

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نال هذا القديس درجة الأغنسطس وتدّرج إلى أن رُفع إلى درجة الكهنوت. وبعد ذلك تنيَّحت زوجته، فتفرغ لخدمة الكنيسة. وبعد أن رُسم القديس باسيليوس في درجة رئيس أساقفة الكبادوك سنة 370 م، كان اختيار الله للقديس غريغوريوس ليكون أسقفًا على مدينة نيصص في سنة 372م. خدم الكنيسة بعلمه وقلمه وعظاته وقدوته.

وقد لاقى هذا القديس شدائد كثيرة بسبب الأريوسيين، فنُفي في عهد الإمبراطور الأريوسى فالنس.

عاد القديس من المنفي سنة 378م بعد أن هَدَأت الأحوال. وفي سنة 381م حضر القديس مجمع القسطنطينية.

ولما أكمل سعيه الصالح تنيَّح بسلام. وقد ترك للكنيسة مؤلفات كثيرة نافعة.

الأنبا أكليمندس يرسم شمامسة جدد في عيد أبي سيفين بمدينة الأمل

صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر للأقباط الأرثوذكس، قداس عيد الشهيد أبي سيفين بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل.

وعقب صلاة الصلح رسم نيافة الأنبا أكليمندس ٦٣ من ابناء كنيسة السيدة العذراء شمامسة في رتبة إبصالتس.

وشارك في صلوات القداس الآباء كهنة الكنيسة وبعض من كهنة المنطقة وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد.

كان نيافة الأنبا أكليمندس قد صلى عشية العيد بالكنيسة ذاتها، وخلالها طَيَّب رفات الشهيد الموجودة بالكنيسة.

أديرة الخطاطبة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا ساويرس أسقف ورئيس أديرة القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والمشرف على دير القديس القوي الأنبا موسى بطريق العلمين.

ناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا ساويرس بعض الموضوعات المتعلقة بخدمته عمله الرعوي.

كنائس بني سويف

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بنى سويف، ومجمع الآباء الكهنة وأسرهم، ومجمع مكرسات الإيبارشية، وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتحدث نيافة الأنبا غبريال في بداية اللقاء مقدمًا الشكر لقداسة البابا تواضروس على استجابته السريعة لطلبهم لقاء قداسته وعلى اهتمامه بمتابعة أحوال الخدمة الرعوية بالإيبارشية.

ومن جهته رحب بهم قداسة البابا تواضروس الثاني وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، ثم أجاب على الأسئلة التي قدموها لقداسته واستمع للمقترحات التي قدموها وناقشها معهم.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا تواضروس الثاني هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.