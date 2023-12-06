الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

خطة إسرائيلية أمريكية لإعادة رسم الحدود بين الاحتلال ولبنان

حزب الله اللبناني،
حزب الله اللبناني، فيتو

حرب غزة، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، في نبأ عاجل منذ قليل نقلا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن هناك تسوية لرسم الحدود البرية المقترحة بين إسرائيل ولبنان، على غرار اتفاقية الحدود البحرية.

 

تسوية إسرائيلية بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود


وزعم مسؤولون إسرائيليون للصحيفة: أن واشنطن تدرس إمكانية التوصل إلى تسوية بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود.

 

اتفاقية الحدود البحرية

ولفت: تسوية الحدود البرية المقترحة بين إسرائيل ولبنان ستكون علي غرار اتفاقية الحدود البحرية.
 

إبعاد حزب الله عن الحدود بين لبنان وإسرائيل

وأشار: الهدف من الاتفاق المحتمل هو إبعاد حزب الله بشكل دائم عن الحدود.
 

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حزب الله قادر اجتياح إسرائيل في 15 دقيقة

وذكر اللواء في القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري جوردين، أن حزب الله مستعد لاجتياح إسرائيل، وأن ما أوقفهم هو الانتشار الكبير لجيش الاحتلال  على الحدود الشمالية بأكملها.

وأكد الجنرال الإسرائيلي خلال كلمة ألقاها أمام جنود الاحتياط الذين أنهوا العمل العملياتي على الحدود الشمالية، أن استعداد حزب الله لاختراق الحدود مع إسرائيل في المعتاد يكون ست ساعات.

وأضاف جوردين في كلمته: "بعد اندلاع الحرب مع حماس في الجنوب كان الاستعداد 15 دقيقة فقط، ويشمل تجمع مقاتلي كتيبة الرضوان وصعود المعدات والاختراق إلى الأراضي الإسرائيلية".

وتابع: “واقع المستوطنين الإسرائيليين الذين يزرعون الحقول على بعد متر من السياج، في مواجهة قوات رضوان وحزب الله وليس بينهما عائق، نفهم أن هذا لا يمكن أن يستمر”.

وكشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا عنيفا على مواقع عدة في جنوب لبنان.

 

قصف إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان
 

ويأتي  ذلك في ظل استمرار الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال.

ومنذ بدء الهجوم البري على غزة، استهدف حزب الله اللبناني عدة مواقع تابعة لجيش الاحتلال في منطقة الجليل ومزارع شبعا ومستوطنات في شمال تل أبيب بالصواريخ المضادة للدروع. 

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يديعوت احرونوت حزب الله لبنان إسرائيل أمريكا حرب غزة

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