الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل أصاب آخر في مشاجرة بالسلام

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه التشاجر مع آخر وإصابته بمنطقة السلام.

الاتهامات

وأسندت النيابة العامة للمتهم، س.ع، عاطل، حيازة سلاح أبيض (مطواة) بدون مسوغ، وإصابة المجني عليه، ف.ح، عامل، بعاهة مستديمة.

اعترافات المتهم

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، إنه على إثر خلافات مع المجني عليه بسبب مبلغ مالي اقترضه منه ورفض إعادته، وتعدى عليه بالسب والشتائم، فما كان منه إلا أن استل مطواة كان بحوزته، وطعنه بها في يده اليسرى، ما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة.

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ملابسات الواقعة

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام، معلومات تفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصاب، وتم نقله إلى المستشفى، وتبين إصابته بعاهة مستديمة في يده اليسرى نتيجة طعنه من سلاح أبيض مطواه.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى مكان المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة المتهم

وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

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ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

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