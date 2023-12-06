الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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حوادث

تطورات جديدة فى واقعة قتل فتاة للطفلة ملك أدهم بالشرقية

الطفلة ملك ضحية جارتها،فيتو
الطفلة ملك ضحية جارتها،فيتو

جددت محكمة الطفل بشمال الزقازيق في محافظة الشرقية حبس الفتاة المتهمة بانهاء حياة الطفلة ملك أدهم البالغة من العمر 6 سنوات بدائرة مركز شرطة ابوكبيرلسرقة قرطها الذهبي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

3 جرائم هزت الشرقية في أسبوع، فتاة تقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي في أبو كبير، وشاب يتخلص من والده في الزقازيق

حكاية قتل الطفلة ملك أدهم في الشرقية يشعل غضب نشطاء مواقع التواصل 

 

الطفلة ملك أدهم، تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية مع حادث مقتل الطفلة ملك أدهم - 6 سنوات على يد طالبة بالصف الأول الثانوى الصناعى (جارة المجنى عليها).

وهي الجريمة هزت مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها النشطاء بالبشعة.

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مقتل الطفلة ملك على يد فتاة
 

وتسبب مقتل الطفلة ملك 6 سنوات، على يد طالبة في غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دشنوا هاشتاجا بعنوان "حق ملك لازم يرجع"، وخاصة أن قتل الطفلة على يد جارتها كان بسبب سرقة "قرطها الذهبي".

وقعت جريمة قتل الطفلة، على يد جارتها، البالغة من العمر16 عامًا، فى قرية المشاعلة التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، حيث قامت طالبة باستدراج المجنى عليها، أعلى سطح منزل جيرانها وكانت ترتدي قرطًا ذهبيًا في أذنها وتخلصت منها وألقتها بذات المكان عقب ارتكابها جريمتها ولاذت بالفرار قبل أن يكتشفها أحد.

وتصدر اسم الطفلة ملك محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن خبر مقتلها وكان البحث عنها مرتفع في مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، الأمر الذي أغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بحق ملك.

تفاصيل جريمة هزت الشرقية
 

تلقى مركز شرطة أبوكبير بمديرية أمن الشرقية بلاغا من سائق- مقيم بقرية المشاعلة بدائرة المركز بغياب حفيدته لنجله وتدعى"ملك.أدهم"6 سنوات- مقيمة رفقته لسفر والدها للعمل بالخارج عن المنزل عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية فى تغيب الطفلة وأن وراء إرتكاب الواقعة طالبة- تدعى"دنيا.ص" 16 سنة (طالبة بالصف الأول الثانوى الصناعى وجارة المجنى عليها) مقيمة بذات المنطقة محل سكن الطفلة وبفحص المسكن تم العثور على جثة الطفلة داخل 2 جوال وبها عدة إصابات، وعدم وجود القرط الذهبى الخاص بالطفلة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بقصد سرقة قرطها الذهبى، وفـى سبيل ذلك استغلت عدم تواجد والديها بالمنزل وحضور المجنى عليها للهو رفقة شقيقتها الصغرى وقامت باستدراجها لارتكاب الواقعة.
 

تمثيل الجريمة

واصطحبت النيابة العامة بالشرقية في وقت سابق الفتاة المتهمة بإنهاء حياة المجني عليها إلى مكان مسرح الجريمة لتمثيل جريمتها وسط حراسة أمنية مشددة فيما صرحت بدفن جثمان الطفلة المجني عليها عقب الانتهاء من إجراءات تشريح الجثة من جانب أحد الأطباء الشرعيين.

جنازة الطفلة ملك ضحية طالبة الشرقية

وشيع العشرات من أهالي قرية المشاعلة جثمان الطفلة المجنى عليها ضحية جارتها..وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في المسجد الكبير في القرية، قبل دفنها في مقابر أسرتها وسط انهيار أسرتها من البكاء الشديد على فقيدتهم ومطالبين بالقصاص من القاتلة.

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