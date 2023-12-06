استعدادات مكثفة لمقار الانتخابات الرئاسية بالبحيرة (صور)

قام كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة بجولة تفقدية بمركز الدلنجات تفقد خلالها المقرات الانتخابية بمدارس (الإرشاد الابتدائية - الإرشاد الرسمية لغات - الحرية الثانوية بنات - الفتح) ولجنة جزاير عيسى بالوحدة الصحية.

وكان ذلك للتأكد من جاهزيتهم لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، وذلك بحضور وائل زغلول - رئيس مركز ومدينة الدلنجات ومحمد صلاح العدوي - مدير الإدارة التعليمية.

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استعدادات مكثفة لإجراء الانتخابات الرئاسية بالبحيرة، فيتو

استعدادات مكثفة لإجراء الانتخابات الرئاسية بالبحيرة، فيتو

استعدادات مكثفة لإجراء الانتخابات الرئاسية بالبحيرة، فيتو

استعدادات مكثفة لإجراء الانتخابات الرئاسية بالبحيرة، فيتو

ويأتي ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة للانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر الجارى





حيث شهدت جميع اللجان رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات والتى تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

استعدادات مكثفة لإجراء الانتخابات الرئاسية بالبحيرة، فيتو

استعدادات مكثفة لإجراء الانتخابات الرئاسية بالبحيرة، فيتو

استعدادات مكثفة لإجراء الانتخابات الرئاسية بالبحيرة، فيتو





وخلال جولته شدد السكرتير العام المساعد على رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.