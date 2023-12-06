السكرتير العام لمحافظة البحيرة يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية
قام اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة بالبحيرة، بمتابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية بالمقرات واللجان الانتخابية بمركز حوش عيسى بمدارس (الثانوية بنات - الشهيد يحيى الجزار الرسمية لغات - الشهيد عز الدفراوي الابتدائية) بحضور رئيس مركز ومدينة أبو المطامير.
جاء ذلك في إطار الجولات الميدانية لكافة القيادات بالمحافظة، لتفقد المقرات الانتخابية والوقوف على جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية 2024 والتي ستنطلق اعتبارًا من الأحد القادم 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام.
وأكد السكرتير العام رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية وتقديم كافة التيسيرات لإدلاء المواطنين بأصواتهم بسهولة، وكذلك تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين بالعملية الانتخابية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية مع مراعاة كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والسيدات، بشكل يحقق الأمان واليسر لهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية.
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