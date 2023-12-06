إنهاء إجراءات التعاقد للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الإنتهاء من إجراءات التعاقد للناجحين فى المرحلة الأولى من مسابقة الـ 30 ألف معلم وتم توزيعهم فعليا لسد العجز.

واعرب عن تقديره للجميع لما لمسه من جهد فى سبيل وضع الحلول المناسبة لضمان جودة التعليم والتعلم، جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا وموجهى العموم والأوائل بالمديرية.

وخلال اللقاء وجه مدير تعليم الوادي الجديد، الشكر والتقدير لجميع الحضور لما لمسه الفترة الماضية من تعاون وتكاتف للإرتقاء بالعملية التعليمية بجميع أرجاء المحافظة.

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وتحدث وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطنى ورسالة إلى العالم أجمع ان مصر وطننا الغالى بلد امن وأمان واستقرار ولابد لنا ان نحرص على الظهور بالمظهر الحضارى المشرف أمام العالم أجمع.

وتطرق الحديث إلى مناقشة خطة العمل فى سد العجز بالمواد الدراسية المختلفة وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة.

مدير التعليم يلتقي مجلس الأمناء والمعلمين لطرح الرؤي والأفكار الخاصة بالعملية التعليمية

التقى المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحاقظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، مجلس الأمناء والمعلمين بالمحافظة برئاسة الدكتور محمد خليل نصر الله ونائب المجلس ناصف أنيسى.

استهل اللقاء بالترحيب بالحضور معربا عن إمتنانه وتقديره للجميع لما يقدمونه من دعم لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء أكد الحضور على المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فالجميل رد الجميل لمواصلة رحلة العطاء والإنتماء لوطننا الغالى مصر فضلا عن تكثيف التوعية لدى أطياف المجتمع بضرورة المشاركة بهذا العرس الانتخابى وتضافر كافة الجهود للظهور بالمظهر اللائق والمشرف

وتطرق اللقاء لعرض مجموعة من الرؤي والأفكار الخاصة بالعملية التعليمية وطرح مجموعة من التساؤلات ومناقشتها من الحضور ومجموعة من المشكلات بهدف العمل على حلها.

وأشار مدير تعليم الوادي الجديد إلى الدور الهام والحيوى لمجالس الأمناء فى تفعيل المشاركات المجتمعية ودعم العملية التعليمية لتحقيق أهدافها، موجها خالص الشكر والتقدير لجميع الحضور وما شهدته الجلسة من روح التعاون الجاد من اجل الإرتقاء والنهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة.

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