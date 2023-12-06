الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إنهاء إجراءات التعاقد للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالوادي الجديد

إجتماع تعليم الوادي
إجتماع تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد،  الإنتهاء من إجراءات التعاقد للناجحين فى المرحلة الأولى من مسابقة الـ 30 ألف معلم وتم توزيعهم فعليا لسد العجز.

 

واعرب عن تقديره للجميع لما لمسه من جهد فى سبيل وضع الحلول المناسبة لضمان جودة التعليم والتعلم، جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا وموجهى العموم والأوائل بالمديرية.

وخلال اللقاء وجه مدير تعليم الوادي الجديد، الشكر والتقدير لجميع الحضور لما لمسه الفترة الماضية من تعاون وتكاتف للإرتقاء بالعملية التعليمية بجميع أرجاء المحافظة.

Advertisements

وتحدث وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطنى ورسالة إلى العالم أجمع ان مصر وطننا الغالى بلد امن وأمان واستقرار ولابد لنا ان نحرص على الظهور بالمظهر الحضارى المشرف أمام العالم أجمع.

وتطرق الحديث إلى مناقشة خطة العمل فى سد العجز بالمواد الدراسية المختلفة وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة.

مدير التعليم يلتقي مجلس الأمناء والمعلمين لطرح الرؤي والأفكار الخاصة بالعملية التعليمية

التقى المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحاقظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، مجلس الأمناء والمعلمين بالمحافظة برئاسة  الدكتور محمد خليل نصر الله ونائب المجلس ناصف أنيسى.

 استهل اللقاء بالترحيب بالحضور معربا عن إمتنانه وتقديره للجميع لما يقدمونه من دعم لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء أكد الحضور على المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فالجميل رد الجميل لمواصلة رحلة العطاء والإنتماء لوطننا الغالى مصر فضلا عن تكثيف التوعية لدى أطياف المجتمع بضرورة المشاركة بهذا العرس الانتخابى وتضافر كافة الجهود للظهور بالمظهر اللائق والمشرف

وتطرق اللقاء لعرض مجموعة من الرؤي والأفكار الخاصة بالعملية التعليمية وطرح مجموعة من  التساؤلات  ومناقشتها من الحضور ومجموعة من المشكلات بهدف العمل على حلها.

وأشار مدير تعليم الوادي الجديد إلى الدور الهام والحيوى  لمجالس الأمناء  فى  تفعيل المشاركات  المجتمعية ودعم العملية التعليمية لتحقيق أهدافها، موجها خالص الشكر والتقدير لجميع الحضور وما شهدته الجلسة من روح التعاون الجاد من اجل الإرتقاء والنهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد العملية التعليمية المشاركة بالانتخابات تعليم الوادى الجديد انتخابات الرئاسية مسابقة 30 الف ملعم

مواد متعلقة

ختام فعاليات نشاط التدريب الميداني لقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد

بسعر 27 جنيها للكيلو طرح 60 طن سكر بمراكز الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يتفقد المدينة الرياضية ونادي الهجن

تكليفات مشددة خلال استعداد صحة الوادي الجديد للإنتخابات الرئاسية المقبلة

ياسر كمال الدين رئيسًا للوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد

"باللغة العربية، فلسطين عربية"، مبادرة مجتمعية لتوجيه اللغة العربية بتعليم الوادي (ڤيديو)

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف عن اضطرابات في حالة الطقس والحرارة تصل لـ 13 درجة على القاهرة

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

القصة الكاملة لمقتل ربة منزل على يد زوجها في الغربية

نتنياهو: أبو مازن لن يتولى إدارة غزة في ولايتي

حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

المدرعة التركية ALTUG تخطف الأنظار في معرض إيديكس 2023 (فيديو)

طوارئ في هيئة السكك الحديدية استعدادا للانتخابات الرئاسية

يسرا وعادل إمام وإيناس الدغيدي، نجوم زينت أسماؤهم معالم حيوية بالشارع المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

احذر من ضيق التنفس، "بيرولا" تثير ذعر العالم

حكومة باريس تحذر الفرنسيين من قتل أنفسهم بدلا من "البق"

سر تصرفات المضيفات في الطائرة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

الاتهامات الموجهة في قضية فساد وزارة التموين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء كما علمنا النبي

ما مدى صحة حديث: "إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم"؟.. الإفتاء توضح معناه

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية