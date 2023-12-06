رئيس الوحدة ومدير إدارة قوص التعليمية يتفقدان عددا من اللجان الانتخابية

تفقد الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز والدكتور عبدالله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية وهبة الفولي نائب رئيس المركز، وعلى حزين مدير إدارة الخدمات والمسئول عن ملف المقرات بالإدارة التعليمية، عدد من المقرات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

تفقد رئيس المركز ومدير تعليمية قوص في جولتهما المطولة عددا من المقرات واللجان الانتخابية بنطاق المدينة، حيث قاما بالمرور على المقرات الانتخابية بمدرسة قوص الثانوية التجارية بنات ومدرسة النصر الإعدادية بنات بمجمع علي بن أبي طالب، ولجنة المعهد الأزهري الشريف، ولجنة مدرسة معركة التحرير الابتدائية المشتركة، ومدرسة العويضات الابتدائية، ومدرسة العويضات الإعدادية والمدرسة المخصصة للوافدين بمدرسة البنات بمصنع السكر، وكل من مدرستي نجع اليمني والحلة.

Advertisements

ووجه رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز خلال زيارته بتعزيز الاضاءة لزيادة وضوح نسبة الرؤية الليلية، موجها مسئولي قسم الكهرباء بالمجلس بتوفير الاعداد الكافيه من كشافات الانارة للمدارس التي بها المقرات مع الوضع في الحسبان انارة محيطها الخارجي.

واكد رئيس المركز علي ضرورة نهو جميع الاعمال الخاصة بالفراشة، وعمل مظلات لحماية القوات المشاركة في عملية التأمين، فضلا عن عمل استراحات انتظار لسادة المواطنين الذين سيدلون بأصواتهم، كما أمر مسئولي مرفق النظافة بضرورة الارتقاء بمستوي النظافة بمحيط المقرات واللجان الانتخابية لظهور بالشكل المشرف.