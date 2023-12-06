إزالة فورية لتعد على أرض أملاك خاصة زراعية في قنا
قامت الوحدة المحلية لقرية دندره، التابعة لمركز ومدينة قنا، برئاسة رزق سعد بتنفيذ إزالة فورية تعد على أرض أملاك خاصة زراعية بمساحة ١ قيراط و٦ أسهم عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية.
وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.
تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب،وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
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