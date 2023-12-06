الكشف على 687 حالة في قافلة جامعة جنوب الوادي الطبية بقنا
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية بشرية بقرية فاو غرب دشنا بقنا.
وقال الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة قدمت خدماتها لعدد 687 حالة في تخصصات الباطنة والرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة والنساء والأطفال والجلدية والنفسية والعصبية وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية.
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