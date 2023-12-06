حازم عمر: عصر الاستخفاف بالمرشح الرئاسي انتهى

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح لانتخابات الرئاسة 2024، إن الديمقراطية مسار يبدأ بالنزول لصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار الأفضل بكل حرية لتحقيق مصالح المصريين ومستقبل الأجيال الجديدة.

وتابع حازم عمر قائلا: ربنا يولي من يصلح، وأثق في اختيارات الشعب، وأيا كانت فهناك دائما هناك مكتسبات.

وأضاف المرشح الرئاسي أن عصر الاستخفاف بأهم منصب رفيع في مصر انتهى، فلم يعد مرشحا يرتدي كرافته عليها صورة المرشح المنافس علي نفس المنصب، والكلام دا ميحصلش في بلد كبير زي مصر.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بمجمع مدارس الشبان المسلمين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية

وبحضور اللواء محمد صلاح ابو هميلة الأمين العام للحزب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، والنائب عبد الله مبارك أمين محافظة القليوبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب، وأعضاء الحملة المركزية للمرشح الرئاسي، وعدد كبير من أبناء المحافظة وقيادات الحزب بالمحافظة، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وناشد "عمر"، فئات الشعب المصري بضرورة النزول للمشاركة في التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، من أجل مستقبل أفضل لمصر، وذلك من خلال التعرف علي البرامج الانتخابية لكل مرشح، قائلا: "شوف كل مرشح بيطرح ايه في برنامجه الانتخابي، مين ملامس أوجاعك، من الصادق، مين اللي عنده شفافية، من إذا وعد أوفي، وإذا قاد صعد".

واستطرد، أنه غدا عند منتصف الليل يبدأ الصمت الانتخابي ولم يعد أمامنا غير صناديق الاقتراع وأن نحتشد أمام اللجان

وأوضح أن المشاركة ستحقق إرادة الشعب وبدون المشاركة لن يتحقق شئ، مشيرا إلى أنه كان هناك العديد من الدول التي لديها تحديات وظروف أصعب منا لكن استطاعوا النهوض وتحقيق إرادتهم من خلال المشاركة والتصويت واختيار الأفضل لهم، وكذلك سنكون نحن.

وأشار إلى أنه تفصلنا أيام قليلة عن بدء التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، موضحا أنها خطوة جديدة حمل الحزب خلالها تحديات كثيرة أثبت خلالها أنه قادر على تحديد أولويات الشعب ورؤيته ومستوى معيشته ومستقبل أبناءه.

وأوضح أن قصر فترة للدعاية علي شهر واحد فقط عملية صعبة جدا، ولكن الحزب اعتاد الانضباط والالتزام والتزم بكل ما حددته الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات.

وتابع "عمر"، خلال كلمته، قائلا: "كان نفسي اروح كل محافظة من الـ27 محافظة خلال فترة الدعاية، وكان هذا مستحيل لقصر فترة للدعاية الانتخابية"،

ولفت إلى أن الحزب حقق نتائج جيدة رقم أن عملية الاقتراع لك تبدأ بعد وذلك من خلال وضع سنة بأنه لا يجب الاستخفاف بهذا المنصب الرفيع، موضحا أنه من عليه أن يتقدم لمهذا المنصب يطرح نفسه للشعب المصري وعليه أن يتمتع بالحد الأدنى المقومات التي تؤهله لذلك.

وكشف "عمر"، أن أهم تلك المقومات أن يرتكز المرشح الرئاسي إلي قاعدة حزبية وشعبيه تؤهله للمنافسة، وثانيها أنه بشخصه يكون رجل دولة، وثالثها أن يكون لديه من الخبرات والتاريخ السياسي والرؤية المستقبلية والبرنامج العملي المدروس وليس برنامج إنشائي يؤخذ من الكتب.

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