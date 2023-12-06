"المصري للتأمين" يفوز بعضوية 3 مقاعد إضافية بالاتحاد الدولي للتأمين البحري

أعلن الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI عن أسماء الفائزين بعضوية اللجان الفنية التابعة للاتحاد الدولى للتأمين البحرى؛ حيث حصلت مصر على ثلاث مقاعد جديدة والتي حصل عليها كل من:

§ شيرين خفاجى (مدير عام النقل البحرى وأجسام السفن بشركة الدلتا للتأمين) بعضوية لجنة وحدات النقل الداخلى وسفن الصيد واليخوت.

§ رشا رضا (مدير إدارة البحرى بشركة أكسا للتأمين) بعضوية لجنة وحدات النقل الداخلى وسفن الصيد واليخوت.

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§ أحمد سيف (مدير أول تأمينات بحرى بضائع/أجسام/ مسئوليات بشركة طوكيو مارين) بعضوية لجنة الحقائق والأرقام.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تتمتع بإستمرار عضوية ثلاث لجان بالاتحاد الدولى وهم:

· لجنة منع الخسائر بعضوية محمد حسن (العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين)

· ولجنة التشريعات والمسؤوليات بعضوية نظمى حسين (الرئيس التنفيذى لقطاع الأخطار الخاصة بشركة مصر للتأمين)

· ولجنة البضائع بعضوية علا حسين (مدير أول التأمين البحرى بشركة أليانز مصر).

ويعد الاتحاد الدولى للتأمين البحرى من أقدم وأعرق اتحادات التأمين على مستوى العالم حيث تم تأسيسه في عام 1874 في برلين وانضمت جمهورية مصر العربية إلى عضويته منذ عام 1979 من خلال عضوية الاتحاد المصرى للتأمين كأول اتحاد عربى ينضم إلى الاتحاد الدولى للتأمين البحرى.

ومنذ انضمامه إلى الاتحاد الدولى حرص الاتحاد المصرى للتأمين على استمرار التعاون بين الاتحادين وذلك من خلال المشاركة بوفد مصري في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولى وكذلك كان حريصًا على ترشيح أعضاء مصريين في اللجان الفنية بالاتحاد الدولى للتأمين البحرى.

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