الاتحاد المصري للتأمين يستقبل ممثلي سوق التأمين الإماراتي

في إطار حرص الاتحاد المصرى للتأمين على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع أسواق التأمين العربية الشقيقة، استقبل علاء الزهيرى- رئيس الاتحاد المصرى للتأمين- كلا من:

§ خالد البادي- رئيس جمعية الإمارات للتأمين ورئيس الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين.

§ محمد مظهر حمادة- مدير عام شركة العين الأهلية- الإمارات العربية المتحدة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الافرو أسيوي.

§ حسين الشربينى- المدير التنفيذي- لجمعية الإمارات للتأمين.

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§ مؤمن مختار- أمين عام الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين.

وذلك على هامش اللقاء التعارفى الذى تم بين رئيس جمعية الإمارات للتأمين ورئيس الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين ورؤساء شركات التأمين بالسوق المصرى بهدف تعزيز التعاون بين السوقين الإماراتى والمصرى.

وجدير بالذكر أن اللقاء قد حضره لفيف من قيادات السوق المصرى والأعضاء المنتدبين لشركات التأمين.

وقد بدأ علاء الزهيرى اللقاء بالترحيب بالسادة الضيوف وبتهنئة خالد البادي على تولى سيادته رئاسة الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين عن الفترة من 2023 وحتى 2025. ثم قام سيادته بإعطاء نبذه مختصرة عن سوق التأمين المصرى موضحًا أنه يعد أحد أقدم أسواق التأمين حيث بدأ منذ عام 1900. وأشار سيادته إلى الدور الذى يلعبه الاتحاد المصرى للتأمين في دعم سوق التأمين المصرى من خلال لجانه الفنية والتي بلغ عددها 20 لجنة وكان أحدثها لجنة الاستدامة ولجنة التحول الرقمى ونظم المعلومات. وذلك بالإضافة إلى أن الاتحاد يقوم بإصدار نشرة إلكترونية أسبوعية بهدف رفع الوعى التأمينى لدى جميع المهتمين بصناعة التأمين محليًا وعالميًا حيث يتم إرسال هذه النشرة لأكثر من عشرة آلاف متابع.

وأشار كذلك إلى أنه يأمل في الفترة القادمة أن يتم تفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه في نوفمبر 2019 بين جمعية الإمارات للتأمين والاتحاد المصرى للتأمين وكذلك استمرار التعاون بين الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين في ظل رئاسة خالد البادى والاتحاد المصرى للتأمين.

ثم قام خالد البادى بالتعبير عن سعادته بلقاء السوق المصرى مشيرًا إلى أنه يعتبر مصر بلده الثانى وأكد سيادته على أنه يتمنى أن تشهد الفترة القادمة المزيد من التعاون بين السوق الإماراتى والسوق المصرى، كما أضاف سيادته أنه يعتزم خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفروآسيوى أن يتم تطوير خطط العمل بالاتحاد مما ينعكس بشكل إيجابى على جميع أعضاء الاتحاد. كما قام محمد مظهر حمادة بإيضاح أنه يتعامل مع السوق المصرى منذ أكثر من 50 عامًا وأنه يأمل أن يستمر هذا التعاون في المستقبل.

وعلى هامش اللقاء قام مؤمن مختار بتوجيه الشكر إلى علاء الزهيرى عن الفترة التي تولى فيها رئاسة الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين وعلى الدعم الذى قدمه سيادته للاتحاد الأفروأسيوى وموضحًا أن قد شرف بالعمل تحت قيادته خلال تلك الفترة، كما أعرب مؤمن كذلك عن تفاؤله بتولى خالد البادى رئاسة الاتحاد خلال العامين المقبلين واختتم كلمته موجهًا الشكر لممثلي السوق المصرى على دعمهم المستمر للاتحاد الأفروأسيوى موضحًا أن الاتحاد يضم في عضويته حتى الآن 215 عضو فاعل و60 عضو غير فاعل من 52 دولة وأن عدد الأعضاء من السوق المصرى يبلغ 41 عضوًا وبالتالي فهو من أكبر الأسواق الداعمة للاتحاد الأفروأسيوى.

وكذلك قام شكيب أبو زيد بالإشارة إلى أن أسواق التأمين العربية ستشهد في الفترة القادمة نموًا ملحوظًا في ظل التعاون المثمر فيما بينها ودعى جميع الحضور إلى التسجيل في المؤتمر القادم للاتحاد العام العربى للتأمين والذى سيعقد في سلطنة عمان في منتصف شهر فبراير 2024.

واختتم علاء الزهيرى اللقاء موجهًا الشكر مرة أخرى للسادة ممثلي سوق التأمين الإماراتى على حرصهم على زيارة السوق المصرى ودعم أواصر التعاون بين السوقين.