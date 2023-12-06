الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

بتقنية الواقع الافتراضي، محاكاة لزيارة ميدانية للجمعية العمومية بالأمم المتحدة

جامعة المنصورة، فيتو
جامعة المنصورة، فيتو

شهدت جامعة المنصورة عمل محاكاة لزيارة ميدانية للجمعية العمومية بمنظمة الأمم المتحدة، بتقنية الواقع الافتراضي المعزز.

 

وذلك فى إطار استراتيجية جامعة المنصورة بتطبيق التكنولوجيا الرقمية فى العملية التعليمية والتدريبات العملية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لمواكبة التطورات المتلاحقة.

 

وقامت منصة معارف التابعة لشركة انطلاق – جامعة المنصورة بالتعاون مع العيادة القانونية بكلية الحقوق بالجامعة بتقديم التطبيق العملي لتقنية الواقع الافتراضي المعزز في عمل محاكاة لزيارة ميدانية للجمعية العمومية بمنظمة الأمم المتحدة كتجربة فريدة لأول مرة مع مجموعة من الطلاب المتدربين بالكلية ضمن "برنامج الأمم المتحد UN " مع  هبة نصير - المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة.

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وقامت بتقديم التدريب الدكتورة أمنية إسماعيل - مدرب معتمد من مايكروسوفت ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بمدارس المنصورة كولدج ومقدمة دورة الواقع الافتراضي المعزز على منصة معارف.
 

وقد تعرف الطلاب على مجموعة من البيانات حول الجمعية العمومية بالمنظمة من حيث تقسيمها وتصريف المكان من الداخل ومساحاته وارتفاعاته، وقام كل متدرب بالمتابعة لتطبيق المحاكاة.

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