أورا ديفلوبرز إيجيبت تبدأ تسليم المرحلة الأولى وتطلق شركة أورا لإدارة المنشآت (أو بي أم)

أعلنت أورا ديفلوبرز إيجيبت، أنها في مطلع العام المقبل ستبدأ مرحلة التسليم للمرحلة الأولى من مشروعها السكني ZED الشيخ زايد، الذي يجمع بين المساحات متعددة الاستخدامات والوحدات السكنية والتجارية ومحلات التجزئة.

ويؤكد إنجاز المرحلة الأولى التزام الشركة الراسخ بالابتكار وبناء مجتمعات متميزة، حيث أثبتت أورا ديفلوبرز إيجيبت للعملاء حرصها على الإيفاء بوعودها المتعلقة بمواعيد تسليم المشاريع وفق ما تنصّ عليه العقود الموقعة من قبلها.

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وأعرب عضو مجلس الإدارة المنتدب، هيثم عبد العظيم، عن اعتزازه بهذا الإنجاز قائلًا: "مع قرب حلول بداية مرحلة التسليم من ZED الشيخ زايد في مطلع العام المقبل، نحتفل اليوم بلحظة الفخر هذه، حيث تجاوزت أورا ديفلوبرز إيجيبت كل التحديات بإصرار وعزم، وهو ما يعتبر شهادة على التزامنا الراسخ بالتميز في خدمة عملائنا."

وفي الوقت نفسه، أطلقت "أورا ديفلوبرز إيجيبت" الشركة الجديدة "أورا لإدارة المنشآت (أو بي أم)"، والمتخصصة في تقديم خدمات إدارة وصيانة المنشآت والمشروعات، حيث تهدف إلى تقديم خدمة عملاء عالمية المستوى. ولكونها رائدة في السوق، تسعى شركة أورا لإدارة المنشآت (أو بي أم) إلى تحقيق التميز وتجربة عملاء آمنة ورفيعة المستوى، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة في مجال إدارة وصيانة المنشآت والمشروعات من قبل محترفين ذوي موهبة ومهارات وجديرين بالثقة.

ويشمل تخصّص "أورا لإدارة المنشآت (أو بي أم)" إدارة وصيانة المنشآت والمشروعات مجموعة أهداف رئيسية متنوعة، بما فيها علاقات العملاء، والعمليات التقنية، وإدارة وصيانة المنشآت والمشروعات، واجراءات مراقبة الجودة. تهدف أورا لإدارة المنشآت (أو بي أم) إلى إرساء معايير جديدة للتميز والابتكار في قطاعها. وقد طبقت الشركة أيضًا أول نظام لإدارة المرافق والعقارات مميكن بالكامل في مصر، وهو دليل على التزامها بالابتكار وتحقيق رضى العملاء.

وقالت سالي شومان، الرئيسة التنفيذية للشركة الجديدة: "أورا لإدارة المنشآت (أو بي أم) ليست مجرد خدمة، بل هي التزام بخلق تجارب سكنية تتجاوز الأنماط التقليدية. وفي شركة أورا لإدارة المنشآت (أو بي أم) لا نقوم فقط بإدارة المشروعات، بل نتولى كذلك رعاية المجتمعات ووضع معايير جديدة للتميز والابتكار في القطاع."

واحتفالًا بإنجاز بداية مرحلة التسليم للمرحلة الأولى من مشروع ZED الشيخ زايد في مطلع العام المقبل وإطلاق شركة أورا لإدارة المنشآت (أو بي أم)، أقامت أورا ديفلوبرز إيجيبت يوم 6 ديسمبر مؤتمرًا صحفيًا وجولة إعلامية في ZED بارك داخل مشروع ZED الشيخ زايد. وحضر الحدث المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، إضافة إلى وفاء لطيف رئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفلوبرز ايجيبت وهيثم عبد العظيم وعمرو عبد المنعم رئيس القطاع الفني في أورا ديفلوبرز إيجيبت.

هذا ويستعد ZED الشيخ زايد حاليًا لاستقبال أول سكانه، فيما تستمر أورا ديفلوبرز إيجيبت في تعزيز مسيرتها في السوق وتحويل الأحلام إلى حقائق ملموسة حيث يكون التفوق والالتزام في صلب مشاريعها.