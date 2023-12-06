تعديل مواعيد بعض القطارات على خطي "القاهرة - الأقصر" و"الواسطي - الفيوم"

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة / الأقصر والواسطي / الفيوم اعتبارا من يوم 8/12/2023.

ويجري تعديل ميعاد قطار رقم 974 ثالثة تهوية القاهرة / الأقصر ليقوم الساعة 5.20 بدلا من الساعة 5.30 وتعديل ميعاد قطار رقم 736 تحيا مصر سوهاج / نجع حمادي ليقوم الساعة 14.20 بدلا من الساعة 14.15 كالجداول المرفقة.

مواعيد القطارات الجديدة



كما يجري تعديل مواعيد قطار رقم 130 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 5.30 و قطار رقم 1104 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.45 بدلا من الساعة 7.05 و قطار رقم 125 تحيا مصر الفيوم / الواسطي ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 6.35 و قطار رقم 143 تحيا مصر الفيوم / الجيزة ليقوم الساعة 7.30 بدلا من الساعة 7.15 كالجداول المرفقة.



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ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة جمهور الركاب، حيث أكدت الهيئة أنها لا تدخر جهدًا فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

