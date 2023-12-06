مدير تعليم الوادي الجديد يلتقي مجلس الأمناء والمدرسين لطرح الرؤى والأفكار

التقى المهندس سيد عبد العزيز عطية، مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مجلس الأمناء والمعلمين بالمحافظة برئاسة الدكتور محمد خليل نصر الله ونائب المجلس ناصف أنيسى.

استهل اللقاء بالترحيب بالحضور معربا عن امتنانه وتقديره للجميع لما يقدمونه من دعم لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء أكد الحضور المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة فالجميل رد الجميل لمواصلة رحلة العطاء والانتماء لوطننا الغالى مصر فضلا عن تكثيف التوعية لدى أطياف المجتمع بضرورة المشاركة بهذا العرس الانتخابى وتضافر كافة الجهود للظهور بالمظهر اللائق والمشرف

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وتطرق اللقاء لعرض مجموعة من الرؤى والأفكار الخاصة بالعملية التعليمية وطرح مجموعة من التساؤلات ومناقشتها من الحضور ومجموعة من المشكلات بهدف العمل على حلها.

وأشار مدير تعليم الوادي الجديد إلى الدور الهام والحيوى لمجالس الأمناء في تفعيل المشاركات المجتمعية ودعم العملية التعليمية لتحقيق أهدافها، موجها خالص الشكر والتقدير لجميع الحضور وما شهدته الجلسة من روح التعاون الجاد من أجل الارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة.

وكيل التعليم بالوادى الجديد يشهد نقل وقائع طابور الصباح بمدرسة we عبر راديو الوادى الجديد ويكرم مسئول التعليم المزدوج

شهد المهندس سيد عبد العزيز مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وقائع نقل طابور الصباح المدرسي من مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالخارجة عبر أثير موجات راديو الوادى الجديد تقديم الاعلامى القدير أيمن الصفتي، جاء ذلك بمرافقة مدير إدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام الصحافة ومسئول التعليم المزدوج.

بدأت وقائع الطابور بتنفيذ مجموعة من التمرينات الرياضية لطلاب المدرسة، الإذاعة الصباحية التي تضمنت فقرات متميزة استهلها فريق الإذاعة بالفقرة الدينية أعقبها الفقرة الإخبارية وفقرات متنوعة تتضمن حزمة من المعلومات يستمدها الطلاب مع إطلالة يوم دراسى جديد، واختتمت فعاليات البرنامج بأداء مراسم تحية العلم.

ووجه مدير تعليم الوادي الجديد، الشكر والتقدير لإذاعة الوادي الجديد للجهد المبذول والمتميز بتنفيذ فعاليات البرنامج الأسبوعى لنقل وقائع الإذاعة المدرسية عبر أثير موجات إذاعة الوادى الجديد، شاكرا مجهودات إدارة المدرسة والعاملين والطلاب لهذا النموذج من مدرسة متميزة وما بها من تعاون ملحوظ وظهورها بالمظهر المشرف اللائق.

وحرص سيد، على تكريم انتصار عبد العال مسئول التعليم المزدوج ومدرسة we للتعاون المثمر والملموس في النهوض بالعمل وحسن أدائه.