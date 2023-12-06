متحف ركن فاروق يحتفل بعيد الطفولة بعرض عرائس من مقتنيات الملك فاروق

نظم متحف ركن فاروق، معرضًا أثريًا مؤقتًا لمدة أسبوعين تحت عنوان "براءتك فى طفولتك"، ويضم مجموعة من العرائس من مقتنيات الملك فاروق، والتي تعرض لأول مرة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة.

معرض براءتك فى طفولتك

وأوضحت راندا عبدالرؤوف مدير عام متحف ركن حلوان، أن المعرض يعرض هذه العرائس التي تعبر عن أشهر الأزياء لعدد من الدول المختلفة منها اليابان، وسيلان، وأمريكا، وجنوب أفريقيا والبرتغال، بالإضافة إلى 12 دمية تعبر عن لاعب الطبلة، وقارع الطبول وأطفال ترقص وتمارس الألعاب المختلفة، وكذلك دمى تمثل لعبة تشيرلي تامبل الأمريكية.

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وتنوعت مادة الصنع لهذه الدمى فبعضها مصنوع من الباغ أو المطاط الملون والكرتون والشمع.

متحف ركن فاروق

ويُعد متحف ركن حلوان أحد التحف المعمارية للمباني الملكية، التي شيدها الملك فاروق الأول عام 1942، لتكون استراحة شتوية له صُممت على هيئة قارب يرسو على شاطئ النيل، كما يوجد بها مرسى نهري لاستقبال اليخوت والسفن الكبيرة، وحديقة تضم برجولة خشبية وأكثر من 30 نوع من أشجار المانجو النادرة التي جُلبت من ألبانيا لزراعتها بالقصور الملكية.

وبدأت فكرة تحويل الاستراحة إلى متحف عام 1976، بعد ضمها إلى قطاع المتاحف، بالمجلس الأعلى للآثار، وظل المكان بين الفتح والإغلاق، حتى تم إغلاقه عام 2011، ثم أعيد افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع تطويره وترميمه عام 2016.

ويضم المتحف عدد من القاعات بالإضافة إلى شرفة كبيرة وجناح للنوم، ويُعرض داخل هذه القاعات مجموعة قيمة من المقتنيات الملكية من أثاث، تحف، تماثيل، ولوحات، بالإضافة إلى المقتنيات الملكية المنقولة من استراحة الملك فاروق بالهرم.

كما نظم القسم التعليمى بالمتحف المصري بالتحرير برنامجًا تعليميًا لأطفال المدارس على مدار أسبوع لطلاب المدارس من المراحل العمرية المختلفة، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للطفولة والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.

وأوضح الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف المصري أن البرنامج تضمن تنظيم عدة جولات إرشادية عامة داخل المتحف لمختلف المدارس تم خلالها تعريف الطلاب بالطفولة في الحضارة المصرية القديمة وأهميتها مع التركيز على أهم القطع المعروضة التى تناولت الطفل والأسرة المصرية القديمة، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمتحف الطفل بالمتحف، وتنفيذ ورش فنية تعليمية متنوعة وذلك بالتعاون مع طلاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

اليوم العالمي للطفولة

وفي سياق متصل أشار مدير عام المتحف إلى أن القسم التعليمي نظم كذلك برنامجًا تعليميًا للطلاب المتفوقين بجامعة المنوفية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة على هامش اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، تتضمن تنظيم جولة إرشادية هدفت إلى إلقاء الضوء على مكانة ودور المرأة في الحضارة المصرية القديمة من خلال مجموعات المتحف المصري.

مشاركة المتحف المصري بالتحرير في المناسبات

وأكد مدير عام المتحف على حرص المتحف على الاحتفال بمثل هذه المناسبات والتي تأتي فى إطار الدور التعليمي والمجتمعي الذى تقوم به المتاحف المصرية كونها مؤسسات هامة تعمل على خدمة المجتمع المحلي وتقوم بمساندة المؤسسات التعليمية، لافتا إلى أن دور المتاحف ورسالتها لا تقتصر فقط على كونها مكان بعرض القطع الأثرية ولكنها عناصر فعالة فى العملية التربوية.