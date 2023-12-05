الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يعرض صلاية دفع الجزية لشعوب ليبيا

المتحف المصري بالتحرير،فيتو
المتحف المصري بالتحرير،فيتو

يعرض المتحف المصري بالتحرير صلاية احتفالية تسجل وقائع دفع الجزية من شعوب كانت تقطن منطقة ليبيا الحديثة. 

يُصوّر أحد جوانب الصلاية أقدام عديدة يظهر تحتها ثلاث مدن محصنة وتذكر العلامات الهيروغليفية الموجودة داخل جدران المدن المحصنة أسماء سبع مستوطنات كل منها محاطة بجدار، ويرمز ذلك إما حفل تأسيس مدن جديدة أو الاستيلاء على مدن في ليبيا القديمة. 

صلاية دفع الجزية لشعوب ليبيا 

بينما على الجانب الآخر تُصور ثلاثة صفوف من الحيوانات الاليفة فوق صف من أشجار الزيتون حيث كان الليبيون القدماء مشهورين بإنتاج زيت الزيتون عالي الجودة، وتظهر العلامة الهيروغليفية المتمثلة في عصا الرماية فوق شكل بيضاوي والتي تعني ليبيا القديمة أو غرب الدلتا" و"منطقة" أو "مكان" أو "جزيرة".

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مبادرة لسان مصري

وأطلق المتحف المصري بالتحرير مبادرة تحت عنوان "لسان مصري" لإعادة إحياء مدرسة اللسان المصري القديم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة لسان مصري.

وأوضح الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن المبادرة تتضمن سلسلة من الندوات والمحاضرات والفعاليات تهدف إلى حماية التراث المكتوب والمحكي الذي وصل إلينا من مصر القديمة وذلك من خلال ملء الفجوة المعرفية بين مصر القديمة والمعاصرة من خلال معلومات علمية موثوقة من مصادر علم المصريات بلغة واضحة ومبسطة

ويأتي ذلك من خلال إحياء مدرسة اللسان المصري القديم التي تعود جذورها إلى كل من عالمي المصريات هنري بروكش وتلميذه أحمد باشا كمال وكان مقرها بالمتحف المصري والتي كان قد تخرج منها عدد كبير من الأساتذة على رأسها الدكتور محمود حمزة أول مدير مصري للمتحف المصري بالتحرير كما كانت النواة الأولي لمدرسة المتحف المصري بالتحرير وهي الآن تعود إلى بيتها الأول لتكون منارة لعلم المصري.

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