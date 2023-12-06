الهجرة تعلن حصاد الانتخابات الرئاسية بالخارج 2024 (إنفوجراف)

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج حصاد الانتخابات الرئاسية بالخارج والتي شهدت عدد كبير من الفاعليات حيث عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء مع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، للتعاون والتنسيق بصدد بحث الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية، حيث إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج، حيث يشترط القانون وجود جواز السفر المصري، على أن يكون ساريا، أو بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أم غير سارية، وأن يكون الناخب مسجلا بقواعد بيانات الناخبين، ومضيفة أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عاما قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

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إطلاق حملة شارك بصوتك



وأطلقت وزيرة الهجرة، حملة "شارك بصوتك" لحث المصريين بالخارج على القيام بدورهم الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال عقد عدة لقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع أقطاب وأبناء الجاليات المصرية للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما سجلت عدة فيديوهات تجيب فيها على الأسئلة الشائعة الواردة من المصريين بالخارج بشأن آليات التصويت.

وزارة الهجرة،فيتو



إطلاق غرفة عمليات لمتابعة تصويت الجاليات المصرية بالخارج



وأعلنت وزيرة الهجرة، إطلاق غرفة عمليات الوزارة لمتابعة تصويت الجاليات المصرية بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 ليتم الرد على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تم تخصيص أرقام هواتف وواتس آب وبريد إلكتروني للتواصل مع الغرفة وتلقي الشكاوى.

وزارة الهجرة،فيتو



وأجرت وزيرة الهجرة، عدة جولات مكوكية خارجية لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واستهلتها بزيارة المملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من رموز الجالية المصرية في الرياض، وجدة

وزارة الهجرة،فيتو

وشاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في اجتماع افتراضي حاشد لأكثر من 150 من العمال المصريين بالمملكة العربية السعودية ومن أقطاب الجالية والكثير من المهنيين، حيث نظمت القنصلية بالتعاون مع الجالية في المنطقة الشرقية مؤتمرا تثقيفيا حول المشاركة بالانتخابات الرئاسية، حيث أكدوا استعدادهم التام للعُرس الانتخابي بعمل التنسيقات اللوجيستية وغيرها من الاستعدادات الهامة للجالية، كي تخرج الانتخابات الرئاسية المصرية بالصورة المشرفة.



والتقت، أقطاب ورموز الجالية المصرية في دبي بدولة الإمارات، واكدت حرصها الدائم على التواصل المستمر ولقاء كافة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم سواء عن طريق الفيديوكونفرانس أو لقاءات مباشرة.

وزارة الهجرة،فيتو



وعقدت لقاء افتراضيًا استمر لنحو 6 ساعات متواصلة، ضم سفراء وقناصل مصر، ونخبة من رؤساء وممثلي الجاليات المصرية في نحو 30 دولة أوروبية وبمشاركة 200 فرد، موضحة أن مصر فتحت الباب أمام المصريين بالخارج للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية المختلفة.



والتقت وزيرة الهجرة، بعدد من أقطاب وأبناء الجالية المصرية في العاصمة الإيطالية روما، حيث عقدت حوارًا مفتوحًا معهم والتقت، مجموعة من أقطاب وأبناء الجالية المصرية في ميلانو، وذلكفي تجمع مصري ضخم نظمته القنصلية المصرية بالتعاون مع مدرسة نجيب محفوظ هناك، وفي أول فعالية في"بيت مصر" بفرنسا، التقت وزيرة الهجرة، أقطاب وأبناء الجالية المصرية في باريس وقامت بعمل، جولة تفقدية في مقر لجنة الاقتراع الموجودة بالسفارة المصرية في العاصمة الفرنسية باريس والخاصة بتصويت المصريين في الانتخابات،

وزارة الهجرة،فيتو

ووجهت وزيرة الهجرة، خلال تواجدها في باريس، كلمة مسجلة للشباب أعضاء مركز وزارة الهجرة "ميدسي" لشباب المصريين بالخارج وسفرائه في معظم دول العالم، لاستعراض جهود التحرك الخاصة بتشجيع الشباب والطلاب المصريين بالخارج في الدول المتواجدين بها، وحثهم على النزول للانتخابات ودعم السفارات خلال مرحلة الاقتراع.

غرفة عمليات وزارة الهجرة



وتفقدت،غرفة عمليات وزارة الهجرة المخصصة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسيةبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات،كما استعرضت تقرير الغرفة والذي رصد إقبالًا كثيفًا في عدد كبير من الدول حول العالم، من بينها السعودية والكويت والإمارات وعُمان وقطر والأردن، وكذلك فرنسا وإيطاليا بالرغم من أن الجمعة كان يوم عمل رسمي لديهم، فيما رصدت الغرفة مشاركة المصريين في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وروسيا والمغرب وتونس ولبنان والعراق وتركيا والجزائر وبريطانيا وقبرص وأيرلندا وألمانيا والنمسا وهولندا وسويسرا والدنمارك وبلجيكا وليتوانيا والسويد والنرويج ورومانيا وجنوب أفريقيا وكينيا وليسوتو والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا.

وزارة الهجرة،فيتو



وعقدت لقاءً عبر الفيديوكونفراس مع عدد من رموز وأبناء الجاليات المصرية في السعودية والإمارات والكويت وعُمان ولبنان وإيطاليا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، ودار حوار مفتوح مع أبناء الجاليات المصرية حول أجواء مشاركتهم في العملية الانتخابية في عدد من الدول ومدى الحماس والحرص على التصويت، مشيدة بحرص ممثلي الجاليات المصرية على الاحتشاد أمام السفارات والقنصليات واختيار من يمثلهم في هذا العرس الديمقراطي، وقد أظهرت عشرات اللقطات المصورة حماس الجاليات المصرية حول العالم للمشاركة، وقد قطعوا آلاف الأميال للإدلاء بأصواتهم لأن مصر تستحق.

وزارة الهجرة،فيتو



وعقدت ثاني ايام التصويت، لقاءً عبر الفيديوكونفراس مع عدد من رموز وممثلي الجاليات المصرية في السعودية والإمارات والكويت ولبنان والمغرب وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا والنمسا وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، للاطمئنان عليهم والتعرف على الأجواء الانتخابية لديهم وأي عقبات يواجهونها أو استفسارات لديهم، مثمنة جهود الجاليات المصرية بالخارج في حشد المواطنين وتوفير وسائل الانتقال من وإلى مقار اللجان الانتخابية، ومضيفة أن ثاني يوم للانتخابات يمثل إقبالا أكثر من اليوم الأول، خاصة من الفتيات والسيدات وكبار السن وذوي القدرات الخاصة والشباب ومن بينهم شباب مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج "ميدسي".



واليوم الأخير من الانتخابات استعرضت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تقريرًا من غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة المصريين بالخارج، والذي لفت إلى انتهاء اليوم الثالث من التصويت في نيوزيلندا وأستراليا ومنطقة شرق آسيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وبدء الفرز بهما، ومشيرًا إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا في أغلب اللجان خصوصًا أفريقيا وكندا وأستراليا والدول الأوروبية بسبب يوم العطلة الأسبوعية

كما عقدت الوزيرة لقاءً عبر الفيديوكونفراس مع عدد من رموز وأبناء الجاليات المصرية في: هولندا، فرنسا، روما، الإمارات العربية المتحدة، عُمان، الكويت، الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب، السعودية، كندا، ألمانيا، كينيا، لبنانوغيرهم، للاطمئنان عليهم مؤكدة أنها حريصة على منح كأس لأكثر الجاليات المصرية بالخارج شاركت في التصويت، ومثمنة مشاركة كبار السن والمؤثرين وعدد كبير من الرموز المصرية بالخارج.

ومع إغلاق لجنة الاقتراع في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية لأبوابها باعتبارها آخر لجنة تختتم أعمالها، توجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بعميق شكرها للهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية وسفراء وقناصل مصر بالخارجوالبعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم، وذلك على التنسيق والأداء المتميز ما أدى لخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف يليق باسم مصر، والتي كانت بمثابة ملحمة وطنية متميزة قادها مواطنونا المصريين بالخارج على مدار ثلاثة أيام ضربوا فيها أروع الأمثلة في الوطنية والانتماء أمام العالم أجمع بامتياز.