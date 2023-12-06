21 طلقة مدفعية وطائرات حربية ترافقه، استقبال حافل للرئيس الروسي في الإمارات (فيديو)

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات.

وصول موكب بوتين إلى قصر الوطن

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية، ثم اصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نظيرة الروسي إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.

علم جمهورية روسيا الاتحادية

كما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بزيارة الرئيس الروسي إلى الإمارات، ولدى وصول موكب بوتين إلى القصر حلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلا لوحة لعلم جمهورية روسيا الاتحادية.

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وكانت طائرة الرئيس الروسي رافقتها لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدد من الطائرات الحربية تحية لضيف البلاد.

محادثات بين روسيا والإمارات

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبوظبي، اليوم الأربعاء، حيث سيجري محادثات مع نظيره الإماراتي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.