الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

القبض على عاطل بحيازته 41 جركن سولار بدون فواتير بالأقصر

جانب من الضبطية،
جانب من الضبطية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيارة مُحملة بكمية من المواد البترولية "سولار" بلغت 2460 لترا بالأقصر قبل بيعها بالسوق السوداء.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا حال قيادته سيارة "نقل" بدائرة مركز شرطة إسنا مُحمل عليها 41 جركن سولار بإجمالي "2460" لتر سولار "بدون أوراق أو فواتير".

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وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

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