خبير استراتيجي: إعدام الأسرى عقيدة صهيونية منذ حرب 1948

اعدام الاسرى، قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي ان مطالبة وزير إسرائيلي بإعدام الاسرى الفلسطينيين أمر ليس جديدا على إسرائيل فهذه النوعية من المطالبات مستمرة من جانب الإسرائيليين منذ عام 1948عبر السنوات المختلفة فهناك قرارات بإعدام الأسرى ومنهم مصريون وعرب وفلسطينيون والاستيلاء على أعضائهم البشرية وبيعها وبالتالى هى عقيدة لدى الإسرائيليين وتتزايد هذه العقيدة بعد 7 أكتوبر الماضى.

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اشكال الانتقام الصهيوني

وأكد فى تصريح لفيتو إن إسرائيل تريد الانتقام بعد واقعة طوفان الاقصى فى 7اكتوبر وهذا الانتقام يتم بعدة اشكال من بينها ازالة البيوت بقطاع غزة وابادة غزة بالكامل بهدف مسحها من على الخريطة وحرقها بشكل كامل ثم اقامة مستوطنات عليها وإنشاء قناة بغزة وايضا من بين أساليب الانتقام قتل الاسرى .

عقيدة ثابتة فى الفكر الصهيوني

وتابع: هذة الدعوة الاسرائيلية تعد عقيدة ثابتة فى الفكر الصهيونى ولدى المتشددين الصهاينة وبالتالى الرد عليها لا يكون بالشجب والادانة أو والمناشدات وانما بالدعم العربى الكامل للمقاومة الفلسطينية للتصعيد فى مواجهة الكيان الصهيونى الذى يمتلك القدرة العسكرية الى جانب الدعم اللامحدود من الدول الكبرى ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا.

تصريحات المتطرف إيتمار بن غفير

وذكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، أن لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، ستناقش مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي اليوم، دعا إيتمار بن جفير جميع أعضاء أن لجنة شؤون الأمن القومي في الكنيست لدعم قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظى بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن جفير، أواخر عام 2022.

وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن جفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي:" إنني أري مسيرات عائلات الأسرى وأقول لهم إنني أسير معكم وحتى اللحظة ليست هناك صفقة لتبادل أسرى مع حماس".

نتنياهو يتحدث عن صفقة تبادل الأسرى مع حماس

وأضاف نتنياهو: "طالبت أن أجمع عائلات الأسرى مع مجلس الحرب لنريهم ما نقوم به"

وكشفت تقارير إعلامية، أن عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع والتوصل إلى اتفاق لتبادل جميع الأسرى فورا.

ويعرقل الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو أي صفقة لتبادل الأسرى مع حركات المقاومة الفلسطينية من خلال القصف العشوائي وارتكاب المجازر وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر.

مظاهرات حاشدة في إسرائيل لوقف العدوان على غزة

ونظم أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مظاهرات حاشدة فى تل أبيب، لمطالبة حكومة الاحتلال التى يقودها بنيامين نتنياهو، بإعادة ذويهم.

والخميس الماضي، ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، تظاهروا أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية أثناء تواجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المقر.

أهالي الأسرى الإسرائيليين يهددون بنشر الفوضى في إسرائيل

وأفادت قناة "آي 24" العبرية، بأن أهالي الأسرى الإسرائيليين يضغطون من أجل الإفراج عن ذويهم لدى حماس، وأبدوا مخاوفهم من أن تؤدي العملية البرية إلى مقتل عدد من الأسرى في قطاع غزة.

وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن أهالي الأسرى الإسرائيليين، يعتزمون تنظيم تحركات احتجاجية في إسرائيل مثل قطع الطرق مؤكدين أن ذلك الإجراء ربما يحدث بعض الفوضى لكي ترسل رسالة إلى حكومة نتنياهو بأن المهم هو إعادة ذويهم الأسرى.

وتعثرت صفقة تبادل الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تعنت نتنياهو لتحقيق أهداف العدوان على غزة حتى ولو على حساب حياة أسراهم.

ووجه الكيان الإسرائيلي رسالة رسمية إلى قطر، رفض عبرها صفقة اقترحتها حركة حماس بشأن إطلاق سراح أسرى الاحتلال، بحسب وسائل إعلام عبرية.