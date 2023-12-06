الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق بالقرب من مطار القاهرة بالنزهة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

طلبت نيابة النزهة إنتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق، اندلع بالقرب من مطار القاهرة الدولي بمنطقة النزهة. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات 

حريق محدود دون خسائر 

وتبين من التحريات الأولية أن الحريق محدود دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد باندلاع حريق بالقرب من مطار القاهرة الدولي

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وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للأماكن المجاورة، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران.

حريق داخل مركز شحن

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مركز شحن، وتمت عملية السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع خسائر بشرية.

جهود الأجهزة الأمنية 

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسباب الحرائق

1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل

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السيطرة على حريق داخل مركز شحن بالقرب من مطار القاهرة

إرشادات الحماية المدنية 

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

 

منطقة النزهه مطار القاهرة الدولي نيابة شرق القاهرة شرق القاهرة شبهة جنائية المعمل الجنائي النزهة

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