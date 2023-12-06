الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

وكيل صحة البحيرة يتابع عمل حملة 100 يوم صحة بدمنهور

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة بدمنهور،فيتو

قام الدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بمتابعة العمل بحملة ١٠٠ يوم صحة بكلية التربية بجامعة دمنهور، فى حضور الأستاذة الدكتورة أمل محمد مهران - عميد كلية التربية بجامعة دمنهور.


والدكتورة سماح القاضي مدير إدارة الثقافة الصحية وصحة البيئة بالمديرية،وذلك فى اطار التعاون المستمر بين مديرية الصحة بالبحيرة، وكلية التربية جامعة دمنهور.

حيث قام  وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بمتابعة العمل بحملة١٠٠ يوم صحة التى لاقت اقبال كبير من الطلاب والأساتذة والإداريين العاملين بالكلية،والتقى  وبعض المترددين على تلقى خدمة المبادرات المختلفة التى تشملها الحملة، واثنوا على عمل الحملة، وأشادوا بالخدمة المقدمة، وبجهود الدولة، ووجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لتلك الحملة، واهتمامه بصحة المواطن المصري.


أكد وكيل الوزارة، أن الحملة تلقى كل النجاح، منذ بدايتها فى الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي، ويظهر هذا  من الإقبال الشديد من المواطنين المترددين على خدماتها على مستوى المحافظة،وتنفذ الحملة على مستوى الجمهورية، بتعليمات من الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتلقى كل الدعم لتنفيذها على أرض محافظة البحيرة، من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، مشيرا إلى أن حملة ١٠٠ يوم صحة، تقدم خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5  مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص  الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، كذلك يوجد ١٦ مكان على مستوى المحافظة، لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج)، كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال الفرق المتحركة بكل مركز من المراكز ال (١٦)  بالمحافظة،ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية )

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