الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

تعليم الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

تعليم الأقصر تحتفل
تعليم الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة،فينو

نظمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر احتفالًا باليوم العالمي لذوي الإعاقة بقصر ثقافة الأقصر، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان مدير مديرية وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

واشتمل الاحتفال على ورشة عمل لمشغولات يدوية، قام بتنفيذها طلاب من ذوي الإعاقة، ومعرضًا لأعمال صحفية ومشغولات فنية ومجسمات تعليمية، كما أقيم حفلًا فنيًا قدمت خلاله العديد من الفقرات الاستعراضية والغنائية، التي شاركت بها مارس التربية الخاصة، بحضورهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وقيادات من تعليم الأقصر.

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وأعرب مدير مديرية وزارة التربية والتعليم خلال الحفل  عن سعادته البالغة برعاية هذه الفئة من فئات المجتمع الذين يراهم جميعًا كأبنائه، كما أشار فيها إلى تأسيس المركز الإشاري والذي سيلعب دورًا رئيسًا في المجتمع الاقصري؛ إذ إنه سيمثل حلقة الوصل بين الأشخاص المصابين بالصمم، والمجتمع المحيط بهم.

 يهدف المركز لنشر ثقافة لغة الإشارة لغير مجيديها لإحياء عملية.التواصل بينهم وبين المصابين بإعاقة الصمم مشيرًا إلى أن المركز يستهدف عدة فئات من المجتمع، منها أولياء أمور الطلاب أصحاب الإعاقة، وكذلك العاملين بالمؤسسات التعليمية.

 وأشار صبري إلى أن المركز يهدف إلى نشر ثقافة لغة الإشارة داخل الهيكل الإداري للدولة، والأماكن التي يتردد عليها المصاب بالصمم مثل البنوك، البريد، المطارات، محطات السكة الحديد، مقرات الرعاية  الصحية، والتأمين والمعاشات.

 وفي الختام قدمت الدرع التذكارية للدكتور صبري خالد وكيل تعليم الأقصر من إدارة التربية الخاصة برئاسة سيد أحمد النوبي، التابعة للإدارة العامة للتعليم العام بقيادة إيمان عبد العال الحداد.

 

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