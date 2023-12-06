حفل فني للأعمال الغنائية لشعراء مصر بدار الأوبرا

ضمن سلسة الحفلات النوعية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لفرق الموسيقى العربية تحتفى الفرقة القومية العربية للموسيقى بنخبة من اهم شعراء مصر خلال حفلها المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وذلك في الثامنة مساء الجمعة 8 ديسمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر الاشعار الغنائية التى نظمها عدد من مبدعى هذا المجال منها مابيسألش عليا لـ فتحى قورة، بتونس بيك لـ عمر بطيشة، التوبة لـ عبد الرحمن الابنودى، يا اغلى اسم لـ اسماعيل الحبروك، ظلمنا الحب لـ عبد الوهاب محمد وغيرها.. اداء ايمان عبد الغنى، احمد سعيد، منار سمير ومحمد طارق.

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يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.