الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

حفل فني للأعمال الغنائية لشعراء مصر بدار الأوبرا

المايستروا مصطفي
المايستروا مصطفي حلمي،فيتو

ضمن سلسة الحفلات النوعية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لفرق الموسيقى العربية تحتفى الفرقة القومية العربية للموسيقى بنخبة من اهم شعراء مصر خلال حفلها المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وذلك في الثامنة مساء الجمعة 8 ديسمبر على المسرح الكبير.

 

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر الاشعار الغنائية التى نظمها عدد من مبدعى هذا المجال منها مابيسألش عليا لـ فتحى قورة، بتونس بيك لـ عمر بطيشة، التوبة لـ عبد الرحمن الابنودى، يا اغلى اسم لـ اسماعيل الحبروك، ظلمنا الحب لـ عبد الوهاب محمد وغيرها.. اداء ايمان عبد الغنى، احمد سعيد، منار سمير ومحمد طارق.

Advertisements

 

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفرقة القومية العربية للموسيقى القومية العربية للموسيقى الفرقة القومية العربية الفرقة القومية دار الأوبرا الدكتور خالد داغر

مواد متعلقة

الأوبرا تحتفي بمئوية المغنية اليونانية ماريا كالاس

موعد عودة تامر حسني لإحياء الحفلات الغنائية بعد توقفه دعما لأهل غزة

الأكثر قراءة

كوبري الزعيم، القاهرة تعدل شروط تسمية المشروعات والسبب عادل إمام

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

قرار جديد من وزير التموين بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر

ماذا يحدث فى مؤشر الدولار الأمريكى؟ والسعر فى السوق السوداء وصل لكام؟

سعودي يطالب نتنياهو بحرق الفلسطينيين يثير الغضب، والنشطاء: نرفض كلامه الصادم (فيديو)

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

سر تصرفات المضيفات في الطائرة

بصواريخ كروز، سر استهداف الحوثيين لـ إيلات

Advertisements

منوعات

المزيد

حكومة باريس تحذر الفرنسيين من قتل أنفسهم بدلا من "البق"

سر تصرفات المضيفات في الطائرة

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

فوائد الأشواجندا، لتحسين وظائف المخ وصحة القلب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية