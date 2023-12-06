مكتبة مصر العامة توقع مذكرة تفاهم مع مستشفى الكرنك الدولي

وقعت مكتبة مصر العامة بالأقصر مذكرة تفاهم مع مستشفى الكرنك الدولي، وذلك في إطار حرص هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر على تفعيل ملف المشاركة المجتمعية بالمحافظة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء المحافظة وبالأخص أعضاء المكتبة.

وجاء ذلك تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة.

وتشمل المذكرة عقد ندوات ومحاضرات توعوية مشتركة بين المكتبة وسيتم توفير المحاضرين من قبل مستشفي الكرنك الدولي وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلي المشاركة في القوافل الثقافية التي تنظمها المكتبة الرئيسية والمكتبة المتنقلة.

Advertisements

كما أنه سيتم تشكيل لجنة طبية متخصصة لإجراء الفحوصات الطبية للمشاركين في المؤتمرات والاحتفالات الخاصة بالمكتبة والرواد أعضاء المكتبة.

وتهدف المذكرة إلي تحقيق التكامل والتعاون بكفاءة وفاعلية بين الطرفين وخدمة المواطنين بمنظومة صحية متميزة.

هيئة الرعاية الصحية

ونجحت 13 منشأة صحية تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، وبإجمالي 44 منشأة حتى الآن، في الحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية.

علما بأن الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، يعني مطابقتها لأعلى المعايير العالمية لسلامة وأمان وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ومواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية.

وشملت المنشآت الصحية التي نجحت في اجتياز شروط ومعايير الاعتماد من GAHAR الآتي؛ مركز طب أسرة الكرنك، ومركز طب أسرة أسنا، ووحدة طب أسرة الشيخ موسى، ووحدة طب أسرة توماس ٢،ووحدة طب أسرة، نجع البركة، ووحدة طب أسرة العديسات قبلي، ومركز طب أسرة أرمنت الوابورات، ومركز طب أسرة الشهيد محمود ناصر ، ووحدة طب أسرة البعيرات، ووحدة طب أسرة المريس، ووحدة طب أسرة منشية النوبة، ووحدة طب أسرة ابو طربوش، ووحدة طب أسرة الخطباء.