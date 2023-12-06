تبدأ من 56 ألف جنيه، تعرف على أسعار برامج عمرة رمضان

بدأت شركات السياحة العاملة بموسم العمرة الإعلان عن أسعار برامج العمرة لشهري شعبان ورمضان، لاستقبال حجوزات المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال شهري شعبان ورمضان.

اسعار برامج عمرة شهر رمضان

وقال الدكتور ابراهيم هلال عضو غرفة شركات السياحة، إن اسعار برامج العمرة الاقتصادي لشهر رمضان والتي تشهد اقبال كبير من المواطنين تبدأ 56 الف جنيها لبرامج العمرة شهر كامل للتسكين الخماسي، و60 الف جنيها للتسكين الرباعي.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة لـ«فيتو»، أن اسعار برامج العمرة للمستوي الاقتصادي للتسكين الخماسي في فنادق قريبة من الحرم الي 65 الف جنيها، فيما تصل اسعار العمرة لنفس المستوي للتسكين الرباعي الي 72 الف جنيها بنفس الفنادق.

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يذكر أن ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أكد إن شركات السياحة طالبت غرفة شركات السياحة لتخفيض الرسوم المطلوبة من المعتمرين لباركود بوابة العمرة المصرية والتي كانت تصل إلى 3200 جنيه من كل مواطن.

تخفيض رسوم باركود بوابة العمرة المصرية

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق لـ«فيتو»، أن مطالب الشركات جاءت لترغيب المواطنين في حجز برامج العمرة مع شركات السياحة واغلاق الباب أمام الكيانات غير الشرعية التي توهم المواطنين بالسفر إلى السعودية لعمل مناسك العمرة بتاشيرات مخالفة لتأشيرات العمرة والتي لا تستلزم الحصول علي باركود بوابة العمرة وبالتالي توفير نسبة كبيرة من تكاليف برامج العمرة.

وأشار إلى أن الغرفة رفعت مطالب الشركات الي وزارة السياحة والآثار والتي وافقت علي تخفيض رسوم باركود بوابة العمرة المصرية من 3200 جنيه إلى 2050 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار البرنامج الاقتصادي تبدأ من 25 ألف جنيه، فيما تبدأ أسعار برامج 5 نجوم من 35 ألف جنيه.

إلغاء رسوم الساعات الذكية

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار قررت إلغاء تحصيل الرسوم الخاصة بالساعات الذكية التي كان يتم تسليمها للمعتمرين والتي كانت تحتوي علي كافة تفاصيل ببرامج العمرة الخاص بكل معتمر وتتضمن «تاريخ السفر - تاريخ العودة - فندق الإقامة بمكة المكرمة - فندق الإقامة بالمدينة المنورة – تكلفة الحصول علي التأشيرة - سعر البرنامج» وذلك وفقًا لما تم إدراجه علي البوابة المصرية للعمرة فضلًا عن التسلسل الزمني للبرنامج ومواعيد التحركات وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج، وبيانات المعتمر الطبية وحالته الصحية أثناء الرحلة ودرجة الحرارة وحالة النبض، ونظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة SOS والعقد الإلكتروني المبرم بين شركات السياحة والمعتمر بشأن برنامج العمرة والتي كان يصل سعرها إلى 600 جنيه أيضا.