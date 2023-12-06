اعتماد 13 منشأة من الاسكوا بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر

نجحت 13 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بإجمالي 44 منشأة حتي الآن، في الحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية.

و الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، يعني مطابقتها لأعلى المعايير العالمية لسلامة وأمان وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ومواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية.

وشملت المنشآت الصحية التي نجحت في اجتياز شروط ومعايير الاعتماد من GAHAR الآتي؛ مركز طب أسرة الكرنك، ومركز طب أسرة أسنا، ووحدة طب أسرة الشيخ موسى، ووحدة طب أسرة توماس ٢،ووحدة طب أسرة، نجع البركة، ووحدة طب أسرة العديسات قبلي، ومركز طب أسرة أرمنت الوابورات، ومركز طب أسرة الشهيد محمود ناصر ، ووحدة طب أسرة البعيرات، ووحدة طب أسرة المريس،ووحدة طب أسرة منشية النوبة، ووحدة طب أسرة ابو طربوش، ووحدة طب أسرة الخطباء.

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وتخدم المنشآت حوالي 340280 نسمة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر وقدمت مايقرب من 2مليون و200 ألف خدمة طبية حتي الآن.

ووصل عدد المنشآت التي تم إعتمادها بمحافظة الأقصر حتى الآن إلى 44 منشآة منها 3 مستشفيات و8 مراكز و33 وحدة طب أسرة، أضافة إلى حصول 12 وحدة ومركز ايضا على الاعتماد المبدئي والتي تعد الخطوة الأولى للإعتماد.

وثمَّن رئيس هيئة الرعاية الصحية الدكتور أحمد برعي جهود كتيبة العمل بالمنشآت وكذلك كل من ساهم بجهده للوصول إلى اجتياز معايير الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا، وهو ما يعكس جودة مخرجات النظام الصحي بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية.

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