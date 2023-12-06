الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

سؤال برلماني حول حقيقة إزالة عقارات لصالح مشروع مترو الأنفاق بشارع الهرم

أعمال مترو الأنفاق
أعمال مترو الأنفاق بشارع الهرم،فيتو

تقدم إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل، التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن العقارات المزمع إزالتها فى مشروع مترو الأنفاق بشارع الهرم وباقى المشروعات الجارية.

حقيقة إزالة العقارات في شارع الهرم

وتسائل النائب عن حقيقة هذه الأخبار، مطالبا ببيان خطة التوسعات والتطوير والعقارات المزمع إزالتها منعًا لانتشار الشائعات وتعرض المواطنين للذعر خوفًا على مسكنهم وعائلاتهم من التشتت فى حالة إزالة العقارات.

Advertisements

تفاصيل إزالة العقارات في شارع الهرم بسبب مترو الأنفاق  

وقال عضو مجلس النواب: حتى يقوم أصحاب العقارات المزمع إزالتها بعمل التدابير اللازمة للانتقال لمسكن جديد وترتيب العمل والدراسة للأبناء.


آليات التعويض في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة

وشدد النائب، على الوزارات المعنية بالالتزام بنصوص القانون رقم 10 لسنة 1990 فيما يخص آليات التعويض في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة. 

وطالب عضو مجلس النواب، بكشف الموقف حول مبالغ التعويضات المدرجة فى خطة الوزارات المعنية.
 

وأشار إيهاب منصور، إلى أن متضرري الإزالات بمحافظة الجيزة لم يتقاضوا التعويضات المقررة حتى الآن رغم وجود مبالغ مالية في الحسابات، إلا أن تعنت مديرية المساحة بالجيزة يعطل مصالح وحقوق المواطنين.

وأعلنت محافظة الجيزة قيام الشركة المنفذة بأعمال اختبار أحمال محور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي " تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة والتنسيق مع الشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال خلال المدة المحددة.


وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات.

والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مترو الأنفاق الهرم النقل التنمية المحلية العقارات إزالة العقارات

مواد متعلقة

تحرك برلماني يحذر من تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، ومطالب بنشر لوحات شمسية على العقارات

الإسكان: إزالة دور مخالف بأحد العقارات واسترداد 3 وحدات سكنية بمدينة الشروق

بدء غلق محور الفريق كمال عامر بين شارع الهرم ومحطة مترو فيصل

إزالة مخالفات بناء بعقار في شارع اللبيني بحى الهرم (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

سعودي يطالب نتنياهو بحرق الفلسطينيين يثير الغضب، والنشطاء: نرفض كلامه الصادم (فيديو)

مسئولون أمريكيون يكشفون موعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة

تفاصيل جديدة في قضية شبكة فساد وزارة التموين

جوارديولا يهاجم نجم ليفربول السابق

حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية بالسودان، والجيش يتهم قوات الدعم السريع

جلسة جديدة بين إدارة الزمالك وفتوح والزناري وصبحي، اعرف التفاصيل

تطورات جديدة فى واقعة قتل فتاة للطفلة ملك أدهم بالشرقية

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

دراسة علمية: الحياة في شقة إيجار تجعلنا نشيخ بسرعة

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 6-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد الأشواجندا، لتحسين وظائف المخ وصحة القلب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية