سؤال برلماني حول حقيقة إزالة عقارات لصالح مشروع مترو الأنفاق بشارع الهرم

تقدم إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل، التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن العقارات المزمع إزالتها فى مشروع مترو الأنفاق بشارع الهرم وباقى المشروعات الجارية.

حقيقة إزالة العقارات في شارع الهرم

وتسائل النائب عن حقيقة هذه الأخبار، مطالبا ببيان خطة التوسعات والتطوير والعقارات المزمع إزالتها منعًا لانتشار الشائعات وتعرض المواطنين للذعر خوفًا على مسكنهم وعائلاتهم من التشتت فى حالة إزالة العقارات.

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تفاصيل إزالة العقارات في شارع الهرم بسبب مترو الأنفاق

وقال عضو مجلس النواب: حتى يقوم أصحاب العقارات المزمع إزالتها بعمل التدابير اللازمة للانتقال لمسكن جديد وترتيب العمل والدراسة للأبناء.



آليات التعويض في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة

وشدد النائب، على الوزارات المعنية بالالتزام بنصوص القانون رقم 10 لسنة 1990 فيما يخص آليات التعويض في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة.

وطالب عضو مجلس النواب، بكشف الموقف حول مبالغ التعويضات المدرجة فى خطة الوزارات المعنية.



وأشار إيهاب منصور، إلى أن متضرري الإزالات بمحافظة الجيزة لم يتقاضوا التعويضات المقررة حتى الآن رغم وجود مبالغ مالية في الحسابات، إلا أن تعنت مديرية المساحة بالجيزة يعطل مصالح وحقوق المواطنين.

وأعلنت محافظة الجيزة قيام الشركة المنفذة بأعمال اختبار أحمال محور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي " تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة والتنسيق مع الشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال خلال المدة المحددة.



وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات.

والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.