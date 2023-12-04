الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

تركيا تحذر إسرائيل من محاولة اغتيال قادة حماس على أراضيها: سيكون له عواقب وخيمة

الجيش التركي، فيتو
الجيش التركي، فيتو

اغتيال قادة حماس، أعلن مسؤول في المخابرات التركية مساء اليوم الإثنين، أن بلاده تحذر دولة الاحتلال الإسرائيلي من عواقب وخيمة إذا حاولت اغتيال شخصيات فلسطينية على أراضيها.

 

إسرائيل تتوعد بملاحقة قادة حماس فى الخارج

وأمس، توعد جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "شين بيت" بملاحقة قادة حركة حماس في الخارج محددا لبنان وتركيا وقطر ودول خارجية أخرى، حتى لو استغرق الأمر سنوات.

وقال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية الأحد، إن إسرائيل ستلاحق حركة حماس في لبنان وتركيا وقطر، حتى لو استغرق الأمر سنوات.

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وأضاف بار "حدد لنا مجلس الوزراء هدفا، هو القضاء على حماس. سنفعل ذلك في كل مكان، في غزة، في الضفة الغربية، في لبنان، في تركيا، في قطر قائلا: ربما يستغرق الأمر بضع سنوات لكننا مصممون على تنفيذه".

 

القضاء على حماس

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد عملية طوفان الأقصى  في السابع من أكتوبر  الماضي.

وبخلاف غزة يقيم قادة حماس في لبنان وتركيا وقطر أو يزورونها بشكل متكرر. وساعدت قطر في التوسط في هدنة استمرت أسبوعا لكنها انهارت الجمعة الماضية.

وفي عام 1997، فشل عملاء الموساد الإسرائيلي في تسميم زعيم حماس آنذاك خالد مشعل في الأردن، واضطرت إسرائيل لمنح الأردن الترياق اللازم لإنقاذ حياة مشعل. وحينها كان بـنيامين نتنياهو يتولى رئاسة الوزراء.

 

تشديد العدوان الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من أمس، تنفيذ اكثر من 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر  جيش الاحتلال في بيان، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يزيد عن 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

وأوضح البيان العسكري أن قوات سلاح البر بالتنسيق مع قوات سلاح الجو شاركت في الهجمات على قطاع غزة.

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