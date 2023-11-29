المشدد 5 سنوات لعامل شرع في سرقة توكتوك بإمبابة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل فرن بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالشروع في سرقة توكتوك من صاحبه بإمبابة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد دهشان رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر إبراهيم عبد المجيد وسالم عبدالعزيز ومحمد سليمان محمود وأمانة السر صبحي عبد الحميد وعصام حسين.



كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "جمعة. ع" عامل فرن، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة شروع في سرقة دراجة نارية، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 6940 لسنة 2023 مركز إمبابة.

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تبين أنه في يوم 2023/5/31، شرع المتهم في سرقة الدراجة النارية قيادة المجني عليه "محمد أبو الحديد" بالإكراه الواقع عليه ليلًا بالطريق العام وأعد لذلك العرض سلاحًا أبيضًا "مطواه" مشهره بوجهه متعديًا عليه ضربًا محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي مهددًا إياه بنفسه، الا انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته به وهو فرار المجنى عليه بالدراجة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجه إليه تهمه إحراز سلاحًا أبيضًا (مطواة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حبل) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

قال المجني عليه "محمد أبو الحديد" سائق توك توك، أنه وأثناء قيادته للدراجته النارية (توك توك )، استوقفه المتهم طالب منه توصيله لاحدى المناطق، فاستجاب لطلبه وحال سيره وبالوصول لمكان خالي من المواطنين، فوجئ بقيامه بمحاولة تقييده باستخدام أداه "حبل" متعديًا عليه بالضرب مشهرًا سلاح ابيض "مطواه" بوجهه محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي مهددًا إياه لترك تلك الدراجه للإستيلاء عليها.

ثبت بالتقرير الصادر من مستشفي: أن إصابه المجني عليه - عبارة عن جرح قطعي بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالساعد الأيسر وسحجه بالرقبة.