الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بمشاركة 140 شركة، افتتاح الملتقى التوظيفي السادس لجامعة النهضة

افتتاح الملتقي التوظيفي
افتتاح الملتقي التوظيفي السادس لجامعة النهضة ببني سويف، فيتو

افتتح الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة ببني سويف، اليوم الأحد، الملتقى التوظيفي السادس لجامعة النهضة، وذلك بحضور الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

 

الملتقى التوظيفي السادس لجامعة النهضة

ويشارك في الملتقي ما يقرب من 140 مؤسسة من كبري البنوك والشركات والمؤسسات العاملة في مصر وعلى رأسها البنك الاهلي المصري والبنك الأهلي الكويتي ومجموعة شركات العربي وبنك القاهرة البورصة المصرية وبنك CIB، وذلك ايمانًا بأهمية الملتقي الذي تنظمه الجامعة في موسمه السادس.

Advertisements

 

 

وأكد الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة، أهمية التعليم المعرفة للطلاب والذي يهدف الي بناء المستقبل للدولة المصرية والمحافظة على القيم والمبادئ، وذلك تماشيا مع الأسس التي وضعتها القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجديدة، موجها النصيحة للطلاب بالاطمئنان على المستقبل في ظل النهضة الكبيرة في كافة المجالات التي تشهدها الدولة المصرية.

من جانبه وجه الدكتور ايمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الشكر لجامعة النهضة على إقامة والمشاركة ملتقى التوظيفي في عامه السادس، مؤكدًا ان خطة وزارة التعليم العالي تهدف الي تخريج طالب مؤهل لسوق العمل.

 مبادرة حلمك يهمنا

من جانبها وجهت الدكتورة شيرين علي زيدان، مدير الموارد البشرية ببنك CIB، الشكر لجامعة النهضة لدعوتها للمشاركة في الملتقي التوظيفي السادس، مشيرا الي ان البنك اطلق مبادرة «حلمك يهمنا» والتي تهدف لتطوير وتعليم الطلاب وخاصة الفتيات للعمل بمجالات الاقتصاد وخاصة البنوك.


وأضاف أحمد نظمي مدير مديرية وزارة العمل ببني سويف، أن مشاركة مديرية العمل ببني سويف في الملتقي التوظيفي السادس تهدف الي تعريف أصحاب الأعمال والمشروعات والمؤسسات بالكوادر المتاحة للعمل من الطلاب.


وأكد ان دور وزارة العمل يتخلص في المحافظة على الميزان بين طرفي العمل وهما أصحاب المنشأت والمؤسسات والعاملين بها، بما يساهم في زيادة الإنتاج.

من جانبه قال محمد يوسف، مدير إدارة تطوير الأعمال بالمعهد المصرفي المصري، أن المعهد المصرفي يقدم العديد من الحزم التدريبية وابرزها برنامج التدريب من أجل التوظيف، والذي يهدف الي تقديم البيانات الشخصية لجميع الحاصلين علي البرامج التدريبية لكافة البنوك العاملة في مصر وترشيحهم للعمل بالقطاع المصرفي في حاجة حاجة تلك البنوك لموظفين جدد.

وأضاف مدير إدارة تطوير الأعمال بالمعهد المصرفي المصري أن المعهد سيقدم علي هامش الملتقي التوظيفي السادس لجامعة النهضة العديد من الدورات التدريبية للطلاب لتدريبهم وتأهيلهم للالتحاق بالعمل المصرفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة جامعة النهضة الملتقى التوظيفي السادس لجامعة النهضة مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب البنك الأهلى المصرى البنك الأهلي الكويتي مجموعة شركات العربي بنك القاهرة

مواد متعلقة

جامعة النهضة تواصل فتح التقديم أمام طلاب الثانوية، وفرصة لدراسة أساليب الطب الدولية

الأكثر قراءة

سعودي يطالب نتنياهو بحرق الفلسطينيين يثير الغضب، والنشطاء: نرفض كلامه الصادم (فيديو)

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

مسئولون أمريكيون يكشفون موعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة

تفاصيل جديدة في قضية شبكة فساد وزارة التموين

جوارديولا يهاجم نجم ليفربول السابق

جلسة جديدة بين إدارة الزمالك وفتوح والزناري وصبحي، اعرف التفاصيل

حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية بالسودان، والجيش يتهم قوات الدعم السريع

تطورات جديدة فى واقعة قتل فتاة للطفلة ملك أدهم بالشرقية

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

دراسة علمية: الحياة في شقة إيجار تجعلنا نشيخ بسرعة

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 6-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد الأشواجندا، لتحسين وظائف المخ وصحة القلب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية