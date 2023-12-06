بمشاركة 140 شركة، افتتاح الملتقى التوظيفي السادس لجامعة النهضة

افتتح الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة ببني سويف، اليوم الأحد، الملتقى التوظيفي السادس لجامعة النهضة، وذلك بحضور الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

الملتقى التوظيفي السادس لجامعة النهضة

ويشارك في الملتقي ما يقرب من 140 مؤسسة من كبري البنوك والشركات والمؤسسات العاملة في مصر وعلى رأسها البنك الاهلي المصري والبنك الأهلي الكويتي ومجموعة شركات العربي وبنك القاهرة البورصة المصرية وبنك CIB، وذلك ايمانًا بأهمية الملتقي الذي تنظمه الجامعة في موسمه السادس.

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وأكد الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة، أهمية التعليم المعرفة للطلاب والذي يهدف الي بناء المستقبل للدولة المصرية والمحافظة على القيم والمبادئ، وذلك تماشيا مع الأسس التي وضعتها القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجديدة، موجها النصيحة للطلاب بالاطمئنان على المستقبل في ظل النهضة الكبيرة في كافة المجالات التي تشهدها الدولة المصرية.

من جانبه وجه الدكتور ايمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الشكر لجامعة النهضة على إقامة والمشاركة ملتقى التوظيفي في عامه السادس، مؤكدًا ان خطة وزارة التعليم العالي تهدف الي تخريج طالب مؤهل لسوق العمل.

مبادرة حلمك يهمنا

من جانبها وجهت الدكتورة شيرين علي زيدان، مدير الموارد البشرية ببنك CIB، الشكر لجامعة النهضة لدعوتها للمشاركة في الملتقي التوظيفي السادس، مشيرا الي ان البنك اطلق مبادرة «حلمك يهمنا» والتي تهدف لتطوير وتعليم الطلاب وخاصة الفتيات للعمل بمجالات الاقتصاد وخاصة البنوك.



وأضاف أحمد نظمي مدير مديرية وزارة العمل ببني سويف، أن مشاركة مديرية العمل ببني سويف في الملتقي التوظيفي السادس تهدف الي تعريف أصحاب الأعمال والمشروعات والمؤسسات بالكوادر المتاحة للعمل من الطلاب.



وأكد ان دور وزارة العمل يتخلص في المحافظة على الميزان بين طرفي العمل وهما أصحاب المنشأت والمؤسسات والعاملين بها، بما يساهم في زيادة الإنتاج.

من جانبه قال محمد يوسف، مدير إدارة تطوير الأعمال بالمعهد المصرفي المصري، أن المعهد المصرفي يقدم العديد من الحزم التدريبية وابرزها برنامج التدريب من أجل التوظيف، والذي يهدف الي تقديم البيانات الشخصية لجميع الحاصلين علي البرامج التدريبية لكافة البنوك العاملة في مصر وترشيحهم للعمل بالقطاع المصرفي في حاجة حاجة تلك البنوك لموظفين جدد.

وأضاف مدير إدارة تطوير الأعمال بالمعهد المصرفي المصري أن المعهد سيقدم علي هامش الملتقي التوظيفي السادس لجامعة النهضة العديد من الدورات التدريبية للطلاب لتدريبهم وتأهيلهم للالتحاق بالعمل المصرفي.