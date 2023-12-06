رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك باجتماع المجلس الأعلى لشئون المجتمع والبيئة

شارك الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في رحاب جامعة المنوفية وذلك برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعقب الانتهاء من المجلس الأعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة شارك الدكتور عبدالعزيز طنطاوي في مؤتمر جامعة المنوفية بعنوان" المستقبل الأخضر والتوجه نحو التحول لجامعة صديقة للبيئة الفرص والتحديات" وتفقد المعرض المقام على هامش المؤتمر، واشاد بعروض المعرض التي تبرز جهود الشباب في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الرقمي.

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واستقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد في وقت سابق الدكتور أحمد عبدالله زايد مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور عبد الوهاب جودة الحايس رئيس قسم الاجتماع بكلية الاداب جامعة عيد شمس وذلك بمكتبه بالمبنى الإداري للجامعة بحضور الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الاداب والدكتور اسلام عامر عميد كلية الاداب والدكتور أحمد فاروق الحسيني عميد كلية الصيدلة والدكتوره هند أشرف المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب وذلك على هامش زيارتهم لجامعة الوادى الجديد للمشاركة فى الندوة التثقيفية الكبرى بعنوان( الآسس الأخلاقية لبناء الإنسان المصرى فى ظل الجمهورية الجديدة).

وقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى درع الجامعة للأستاذ الدكتور أحمد زايد والأستاذ الدكتور عبد لوهاب جودة الحايس تقديرًا لدورهم الرائد فى خدمة قضايا المجتمع فى مصرنا الغالية.

ومن جانبه قدم الدكتور احمد عبدالله زايد والأستاذ الدكتور عبدالوهاب الحايس الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوي على حفاوة الاستقبال معربًا عن إعجابه الشديد لما شاهده فى جامعة الوادى الجديد من إمكانات وتجهيزات وإنشاءات لمباني كليات الجامعة التى تساهم فى خدمة المجتمع.

وفى نهاية الزيارة التى استمرت لمدة يومين تفقد الدكتور أحمد عبدالله زايد والدكتور عبد الوهاب جودة الحايس بمرافقة رئيس الجامعة مركز الحفريات الفقارية واستمعا إلى شرح من الدكتور جبيلى عبد المقصود مدير المركز حيث تضمن الشرح الاكتشافات العامية لعظام الديناصورات والزواحف البحريةالتى تم اكتشافها بمناطق متفرقة من الوادى الجديد من خلال فرق بحثية مشتركة مع عدد من الجامعات المصرية واعربا عن سعادتهما بما شاهدوه بهذا المركز العلمي المتخصص فى الحفريات الفقارية الذى يعد مزارًا علميًا مهمًا فى جامعة الوادى الجديد.

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