3 جرائم هزت الشرقية في أسبوع، فتاة تقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي في أبو كبير، وشاب يتخلص من والده في الزقازيق

شهدت محافظة الشرقية على مدار الأسبوع الماضي عددا من الجرائم البشعة البعيدة تمامًا عن سلوك المصريين وأخلاقهم الطيبة، حيث شهد الشارع الشرقاوي 3 حوادث أثارت الرأي العام، وكان أبرزها مقتل طفلة تبلغ من العمر6 سنوات على يد جارتها بقرية المشاعلة التابعة لمركز ابوكبير.

وتستعرض "فيتو"، خلال السطور التالية أبرز التفاصيل عن الحوادث الثلاث.

مقتل الطفلة ملك أدهم في الشرقية على يد فتاة

الطفلة ملك أدهم، تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية مع حادث مقتل الطفلة ملك أدهم - 6 سنوات على يد طالبة بالصف الأول الثانوي الصناعي (جارة المجني عليها).

Advertisements

وهي الجريمة هزت مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها النشطاء بالبشعة.

وتسبب مقتل الطفلة ملك 6 سنوات، على يد طالبة في غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دشنوا هاشتاجا بعنوان "حق ملك لازم يرجع"، وخاصة أن قتل الطفلة على يد جارتها كان بسبب سرقة "قرطها الذهبي".

وقعت جريمة قتل الطفلة، على يد جارتها، البالغة من العمر16 عامًا، في قرية المشاعلة التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، حيث قامت طالبة باستدراج المجني عليها، أعلى سطح منزل جيرانها وكانت ترتدي قرطًا ذهبيًا في أذنها وتخلصت منها وألقتها بذات المكان عقب ارتكابها جريمتها ولاذت بالفرار قبل أن يكتشفها أحد.

وتصدر اسم الطفلة ملك محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن خبر مقتلها وكان البحث عنها مرتفع في مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، الأمر الذي أغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بحق ملك.

جريمة هزت المشاعلة

تلقى مركز شرطة أبوكبير بمديرية أمن الشرقية بلاغا من سائق- مقيم بقرية المشاعلة بدائرة المركز بغياب حفيدته لنجله وتدعى"ملك.أدهم" 6 سنوات- مقيمة رفقته لسفر والدها للعمل بالخارج عن المنزل عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية في تغيب الطفلة وأن وراء ارتكاب الواقعة طالبة- تدعى"دنيا.ص" 16 سنة (طالبة بالصف الأول الثانوى الصناعي وجارة المجني عليها) مقيمة بذات المنطقة محل سكن الطفلة وبفحص المسكن تم العثور على جثة الطفلة داخل 2 جوال وبها عدة إصابات، وعدم وجود القرط الذهبي الخاص بالطفلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بقصد سرقة قرطها الذهبى، وفي سبيل ذلك استغلت عدم تواجد والديها بالمنزل وحضور المجني عليها للهو رفقة شقيقتها الصغرى وقامت باستدراجها لارتكاب الواقعة.

قرار قاضي المعارضات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو كبير الجزئية في وقت سابق تجديد حبس الطالبة قاتلة الطفلة ملك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل مقتل مسن الشرقية، نجله قتله بسبب خلافات أسرية

شهدت قرية شوبك بسطة التابعة لمركز الزقازيق، واقعة مأساوية إذ أقدم شاب على قتل والده الكفيف خنقًا بعد أن سدد له ركلات قوية بقدمه بأنحاء متفرقة بالجسد لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد بورود إشارة من المستشفى باستقبال "كريم.م" 72عامًا (يعاني من إعاقة بصرية) مقيم قرية شوبك بسطة بدائرة المركز، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن وراء ارتكاب الواقعة "السيد"39 عامًا نجل المجني عليه،يعمل فنى صيانة غسالات وثلاجات بسبب خلافات أسرية كما تبين من التحريات الأولية أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية وعقلية.

تمكنت القوات من ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه علي ذمة التحقيقات.

بسبب خلافات مالية، تفاصيل جريمة إنهاء حياة شاب على يد عاطل

جريمة بشعة شهدتها منطقة حى الشيخ ناصر بدائرة مركز شرطة أبوحماد لعاطل أقبل على قتل شاب عشريني والشروع في قتل أحد أقاربه في الشارع، دون رحمة ولا شفقة، بسبب خلافات مالية بينهم.

تلقى قسم شرطة أبوحماد بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى“محمد.ع”21 عاما مقيم حى الشيخ ناصر أبو حماد مصاب بجرح طعني بالرقبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتهم ويدعى"محمد.ال"والمجنى عليه بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بمساعدة آخرين بالتعدى علي المجنى عليه وأحد أقاربه ويدعى "إسلام.ال.ح"23 عاما بواسطة آلة حادة “سنجة” نتج عن ذلك إصابة الأول بجرح ذبحي بالرقبة وقطع بالأعصاب والفك والوجه وقطع بالشرايين الخارجية للرقبة فسقط على الأرض مفارقا للحياة فيما أصيب الثاني بجروح خطيرة وجرى نقله لمستشفى أبو حماد المركزى لتلقي العلاج وحالته حرجة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فيما قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حماد الابتدائية، الساعات الماضية تجديد حبس المتهم بقتل عامل ديلفري والشروع في قتل آخر بدائرة مركز شرطة أبوحماد 15 يوما على ذمة التحقيقات.