المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة الشروع في قتل آخر بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل آخر، لخلافات على أولوية التحميل في المرج.

وكشف تحقيقات النيابة، أن المتهم "ا.م"، سائق، شرع في قتل "ط.ح"، سائق، بمشاجرة بينهما.

بداية المشاجرة

بدأت المشاجرة، بمشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، لخلاف على أولوية التحميل، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض، وإصابته بجرح وكدمات في أنحاء جسده.

Advertisements

مشاجرة وإصابة سائق

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وإصابة سائق، مقيم محل البلاغ.

اعتراف المتهم بالقتل

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، وتقنين الإجراءات، أمكن تحديد هوية المتهم وتم ضبطه، واعترف بالشروع في قتل المجني عليه بسلاح أبيض.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت حكمها المتقدم.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».