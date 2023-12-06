الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة الشروع في قتل آخر بالمرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل آخر، لخلافات على أولوية التحميل في المرج.

وكشف تحقيقات النيابة، أن المتهم "ا.م"، سائق، شرع في قتل "ط.ح"، سائق، بمشاجرة بينهما.

بداية المشاجرة 

بدأت المشاجرة، بمشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، لخلاف على أولوية التحميل، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض، وإصابته بجرح وكدمات في أنحاء جسده.

Advertisements

مشاجرة وإصابة سائق 

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وإصابة سائق، مقيم محل البلاغ.

اعتراف المتهم بالقتل

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، وتقنين الإجراءات، أمكن تحديد هوية المتهم وتم ضبطه، واعترف بالشروع في قتل المجني عليه بسلاح أبيض.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت حكمها المتقدم.

txt

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الشروع في قتل جاره في أوسيم

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قسم شرطة المرج محكمة جنايات القاهرة شرطة المرج جنايات القاهرة أولوية التحميل النيابة العامة الشروع فى قتل

مواد متعلقة

الإعدام لشخصين والسجن 3 سنوات لـ3 آخرين في واقعة قتل سائق بالإسكندرية

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الشروع في قتل جاره في أوسيم

المشدد 5 سنوات لشاب بتهمة الشروع في قتل فني تكييف بالوراق

تأجيل محاكمة سباك بتهمة الشروع في قتل ترزي بالوراق

السجن عامين لطبيب بشري شرع في قتل زوجته وأهلها في البدرشين

اليوم أولى جلسات محاكمة متهم شرع في قتل 3 أشقاء

الأكثر قراءة

سعودي يطالب نتنياهو بحرق الفلسطينيين يثير الغضب، والنشطاء: نرفض كلامه الصادم (فيديو)

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

مسئولون أمريكيون يكشفون موعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة

تفاصيل جديدة في قضية شبكة فساد وزارة التموين

جوارديولا يهاجم نجم ليفربول السابق

جلسة جديدة بين إدارة الزمالك وفتوح والزناري وصبحي، اعرف التفاصيل

حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية بالسودان، والجيش يتهم قوات الدعم السريع

تطورات جديدة فى واقعة قتل فتاة للطفلة ملك أدهم بالشرقية

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

دراسة علمية: الحياة في شقة إيجار تجعلنا نشيخ بسرعة

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 6-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد الأشواجندا، لتحسين وظائف المخ وصحة القلب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية