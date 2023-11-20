الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الشروع في قتل جاره في أوسيم

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 6 سنوات على عاطل، وذلك بتهمة الشروع في قتل جاره وحيازة سلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة في أوسيم. 

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 4258 لسنة 2023 أن المتهم شرع في قتل جاره المجني عليه عامل، مع سبق الإصرار باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وذلك أثناء تشاجره معه داخل سوبر ماركت أسفل مسكنه، محدثا الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، بعدما طعنه في قدمه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط، ثم فر هاربًا.

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ووجه للمتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد.

كما وجه للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض علي نحو غير مسموح به قانونيا.

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محكمة جنايات الجيزة سلاح أبيض أوسيم

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