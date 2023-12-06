الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

بعد قليل مؤتمر صحفي لهيئة الانتخابات لإعلان آخر المستجدات في الانتخابات الرئاسية

المستشار أحمد بنداري،
المستشار أحمد بنداري، فيتو

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، عن عقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر الهيئة وذلك للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.

انتخابات المصريين بالخارج 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من مرحلة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي أجريت وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية على مدى أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر الحالي، بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات منتشرة حول العالم.

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واختُتمت أعمال فرز أصوات الناخبين، وإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وإثبات عدد الأصوات الصحيحة وكذا الباطلة، وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين الأربعة في العملية الانتخابية وإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك الإجراء، وإرفاقها مع كافة أوراق العملية الانتخابية في مظاريف مغلقة وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزارة الخارجية، حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة.

انتخابات المصريين بالداخل

من ناحية أخرى، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات المصريين داخل جمهورية مصر العربية، بعد إعلان الهيئة انتهاء عملية التصويت والفرز لانتخابات المصريين بالخارج. 

موعد تصويت المصريين بالداخل

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية  2024 في الداخل، أيام ( 10، 11، 12 ) ديسمبر الجاري، حيث يتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.  

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الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار احمد بنداري تصويت المصريين بالداخل

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