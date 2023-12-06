الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

بعد استلامها من الآثار، محافظ الوادي الجديد يبحث استغلال 13 ألف م² بالخارجة

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موقع الأرض التي تسلمتها المحافظة من وزارة السياحة والآثار بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار على مساحة ١٣ألف٥١٤ م٢ داخل حيز مدينة الخارجة؛ وذلك لاستغلالها للمنفعة العامة. يرافقه جهاد متولي رئيس المركز ومحمد إبراهيم مدير عام الآثار المصرية. 

وأوضح الزملوط أن التعاون مع الوزارة يهدف إلى حسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية للمواطنين بالمناطق المتميزة وغير المستغلة، مشيرًا إلى دراسة استكمال أعمال الحفائر الأثرية بكافة المواقع المشابهة للتأكد من إمكانية استغلالها.

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يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استقبل في وقت سابق من الأسبوع الجاري، يرافقه حنان مجدي نائب المحافظ، السيد لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا لدى مصر، خلال زيارته الثانية للمحافظة؛ لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية والتنموية المختلفة.

وأكد الزملوط خلال اللقاء حرص المحافظة على تعميق جسور التعاون وتقديم كافة التيسيرات للاستثمارات الأجنبية الجادة، مثمنًا تفقد السفير لعدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال جولته بمراكز المحافظة؛ لدراسة فرص ومقومات التعاون المستقبلي. كما أعرب عن تقديره للموقف الإندونيسي الداعم للجهود المصرية في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة.

وعلي جانب آخر، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وصول ٦٠ طن من السكر المدعم وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لطرحه بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية بسعر ٢٧ جنيه للكيلو، تخفيفًا عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق الخارجية.

وأوضح الزملوط أنه جاري توزيع الكميات على مراكز المحافظة لبدء طرحها بالمنافذ مع التأكيد على تشديد الرقابة على عمليات البيع وفقًا لاحتياجات كل مواطن لضمان وصول السلعة لأكبر عدد من المواطنين.

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