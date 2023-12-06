ضبط سيارة مواد بترولية بالأقصر قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا) حال قيادته سيارة "نقل" بدائرة مركز شرطة إسنا مُحمل عليها (41 جركن سولار بإجمالى "2460" لتر سولار "بدون أوراق أو فواتير").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.