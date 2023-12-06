نقابة الصحفيين تقيم حفل تأبين للصحفي حسن المنياوي

تقيم نقابة الصحفيين فى تمام الساعة السادسة مساء الإثنين 11 ديسمبر حفل تأبين للزميل الراحل حسن المنياوى، الصحفى بجريدة الوفد، الذى وافته المنية يوم الجمعة 24 نوفمبر الماضى، إثر حادث أليم أثناء توجهه إلى عمله بجريدة الوفد.

يحضر حفل التأبين الذى يقام بقاعة محمد حسنين هيكل بالطابق الرابع أسرة وزملاء وأصدقاء الفقيد الراحل من مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة.

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