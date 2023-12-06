الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

أندريه زكي يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية بالولايات المتحدة

رئيس الإنجيلية ـ
رئيس الإنجيلية ـ فيتو

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وفدًا رفيع المستوى من قيادات الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان على رأس الوفد الدكتورة ديانا رايت، مديرة العلاقات المسكونية، والدكتورة سارة ليشرنيس، نائبة المدير التنفيذي لوكالة البعثات الإنجيلية. تأتي هذه الزيارة لمصر في سياق تعزيز العلاقات والتعاون وتبادل الخبرات بين الكنيسه الإنجيلية المشيخية بمصر والكنيسة الإنجيلية المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

قيم وطنية

ورحب رئيس الإنجيلية بالوفد معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية والتعاون المستمر، وقال: "جميع كنائسنا وهيئاتنا تقدم الخدمات لجميع المصريين بمبادئ وقيم وطنية".

وخلال زيارته لشعب كنيسة عكاكة بمحافظة المنيا، قال: "نحن جميعًا أساس بناء وطننا الغالي مصر ومشاركتنا الإيجابية تصنع مستقبلنا".

وخلال اليومين الماضيين قام الوفد بمشاركة الدكتور القس أندريه بجولة في القاهرة والمنيا، وزيارة عدد من الكنائس والمؤسسات الإنجيلية، بحضور الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وتضمنت جولة الوفد في القاهرة مركز خدمات المسنين، لخدمة الرابطة العامة للسيدات، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، بجانب زيارة مدارس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي، كلية رمسيس، وكلية رمسيس الجديدة، كما قام الوفد بزيارة كلية اللاهوت الإنجيلية بالعباسية.

وفي محافظة المنيا، قام الوفد بجولة شملت قرية بني مهدي والتعرف على نشاط الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مجال التنمية المحلية والحوار، والكنيسة الإنجيلية بعكاكة، والتقى قسوس مجمع المنيا الإنجيلي بالكنيسة الإنجيلية الثانية، كما زار الوفد مستشفى حورس التابع للهيئة الإنجيلية، والكنيسة الإنجيلية -تحت الإنشاء- بأرض سلطان.

ومن جانبهم عبر أعضاء الوفد الأمريكي عن سعادتهم الكبيرة بزيارة جمهورية مصر العربية، ولقاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والتعرف على نشاط الكنائس المشيخية والهيئة الإنجيلية، مؤكدين خلال الجولة بأن الكنائس والهيئات الإنجيلية في مصر تقدم خدمات مخلصة للمصريين وأهمها التعليم والتنمية والحوار، وأن حياة المصريين عامرة بالسلام والعيش المشترك، وصعيد مصر زاخر بالحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قيم وطنية أندرية زكي الكنيسة الإنجيلية الولايات المتحدة القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الإنجيلية المشيخية الطائفة الإنجيلية

الأكثر قراءة

سعودي يطالب نتنياهو بحرق الفلسطينيين يثير الغضب، والنشطاء: نرفض كلامه الصادم (فيديو)

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

مسئولون أمريكيون يكشفون موعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة

تفاصيل جديدة في قضية شبكة فساد وزارة التموين

جلسة جديدة بين إدارة الزمالك وفتوح والزناري وصبحي، اعرف التفاصيل

حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية بالسودان، والجيش يتهم قوات الدعم السريع

تطورات جديدة فى واقعة قتل فتاة للطفلة ملك أدهم بالشرقية

رسالة تهديد من أردوغان لإسرائيل بسبب قادة حماس

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

دراسة علمية: الحياة في شقة إيجار تجعلنا نشيخ بسرعة

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 6-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد الأشواجندا، لتحسين وظائف المخ وصحة القلب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية