السلم والأمن والأمان القومي، محاضرة بثقافة أرمنت في الأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "السلم والأمن والأمان القومي" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا التوسع في مفهوم المصلحة القومية، يشمل ضمان الرفاهية بما يعنيه ذلك من تأمين لمصادر الموارد،بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "مواجهة السلوك العدواني عند الأطفال" أوضح سيد صدقي مفهوم السلوك العدواني وأشكاله، وأسباب السلوك العدواني، وكيفية مواجهة السلوك العدواني عند الأطفال.

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وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "كيفية صنع التوازن بين العمل والحياة" أوضح محمد حنفي مفهوم التوازن بين العمل والحياة ومتطلبات كلا منهما، والاعتدال والتوسط مطلب ديني حياتي وعقلي والنواتج المترتبة على التوازن في جانب العمل وجانب الحياة، وأسباب عدم التوازن وعامل الخلل، وتأكيد القيادة السياسية والبرامج الحكومية على فكرة التوازن.

وأعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى بعنوان "هل قلت أحبك"، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة بعنوان "ارنوب المشاغب" أداء أسماء أحمد ومديحة كامل، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها نجوى أبو الفضل بصحبة رواد المكتبة.

وتأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.